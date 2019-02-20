У Луцьку злодії винесли з квартири гроші, «ювелірку» та старовинні монети





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 4 січня 2017 року один із обвинувачених разом з іншою невстановленою особою, підібравши ключ, проникли до квартири, звідки викрали валюту, 20 срібних монет XVIII-XIX століття, а також золоті вироби. Загальна сума викраденого – 135 тисяч 412 гривень.



Окрім того, 18 березня цього ж року чоловік разом із двома спільниками обікрав ще один будинок. Зловмисники винесли з будинку золотих прикрас на 10 тисяч 368 гривень.



Двоє чоловіків, які брали участь в другому епізоді, свою вину визнали частково. Натомість крадій, який вчинив крадіжку і в квартирі, і в будинку, свою вину не визнав. Проте вину усі трьох злочинців повністю довели у суді.



Одна з потерпілих розповіла, що разом із своїм чоловіком їздили до Німеччини. Повернувшись додому, вони побачили, що двері в квартиру були відчинені. В помешканні був безлад, зникли гроші та інші цінні речі. Вже згодом вони пригадали, що в сусідки є камера відеоспостереження.



На відео вони впізнали обвинуваченого, який ніс їхній рюкзак, в іншого чоловіка було закрите обличчя. Жінка просила в суді суворо покарати обвинуваченого.



У підсумку чоловікам, які обікрали будинок, суд призначив умовне покарання по три роки. А зловмисник, який брав участь в обох крадіжках, проведе за ґратами 3 роки та 8 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині троє чоловіків обікрали квартиру на 135 тисяч гривень. Злодії вкрали ювелірні вироби, валюту та срібні монети XIX століття.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Так, 4 січня 2017 року один із обвинувачених разом з іншою невстановленою особою, підібравши ключ, проникли до квартири, звідки викрали валюту, 20 срібних монет XVIII-XIX століття, а також золоті вироби. Загальна сума викраденого – 135 тисяч 412 гривень.Окрім того, 18 березня цього ж року чоловік разом із двома спільниками обікрав ще один будинок. Зловмисники винесли з будинку золотих прикрас на 10 тисяч 368 гривень.Двоє чоловіків, які брали участь в другому епізоді, свою вину визнали частково. Натомість крадій, який вчинив крадіжку і в квартирі, і в будинку, свою вину не визнав. Проте вину усі трьох злочинців повністю довели у суді.Одна з потерпілих розповіла, що разом із своїм чоловіком їздили до Німеччини. Повернувшись додому, вони побачили, що двері в квартиру були відчинені. В помешканні був безлад, зникли гроші та інші цінні речі. Вже згодом вони пригадали, що в сусідки є камера відеоспостереження.На відео вони впізнали обвинуваченого, який ніс їхній рюкзак, в іншого чоловіка було закрите обличчя. Жінка просила в суді суворо покарати обвинуваченого.У підсумку чоловікам, які обікрали будинок, суд призначив умовне покарання по три роки. А зловмисник, який брав участь в обох крадіжках, проведе за ґратами 3 роки та 8 місяців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію