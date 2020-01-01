На Волині п'яні браконьєри погрожували лісовій охороні





Про це



Перший випадок стався сьогодні, 8 листопада, обідньої пори в урочищі Смолятин, що біля с. Криничне Маневицького району.



Під час патрулювання рейдова група у складі головного районного мисливствознавця та працівників державної лісової охорони ДП «Колківське ЛГ» затримала шестеро браконьєрів з незаконно добутим бобром. Усі – місцеві жителі.



Варто зазначити, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння, поводилися неадекватно та погрожували лісовій охороні. На місце викликали поліцію. Факти браконьєрства та інших порушень задокументували.



Через деякий час під час рейду ця ж група затримала 5 мисливців, які проводили полювання на зайця без відстрільних карток. Порушникам правил полювання тепер загрожує штраф, що значно перевищує розмір витрат на оформлення необхідних документів.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Маневиччині протягом дня виявили одразу дві групи браконьєрів.Про це інформує Волинське обласне управління лісомисливського господарства.Перший випадок стався сьогодні, 8 листопада, обідньої пори в урочищі Смолятин, що біля с. Криничне Маневицького району.Під час патрулювання рейдова група у складі головного районного мисливствознавця та працівників державної лісової охорони ДП «Колківське ЛГ» затримала шестеро браконьєрів з незаконно добутим бобром. Усі – місцеві жителі.Варто зазначити, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння, поводилися неадекватно та погрожували лісовій охороні. На місце викликали поліцію. Факти браконьєрства та інших порушень задокументували.Через деякий час під час рейду ця ж група затримала 5 мисливців, які проводили полювання на зайця без відстрільних карток. Порушникам правил полювання тепер загрожує штраф, що значно перевищує розмір витрат на оформлення необхідних документів.

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