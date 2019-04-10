На Волині жінка залишила без нагляду на дитячому майданчику трьох малолітніх дітей





Дітлахи розповіли правоохоронцям, що не знають, де їхня мама, але показали, де проживають, – передає



Працівники поліції невдовзі встановили, що дітей залишила напризволяще 28-річна безробітна ковельчанка, яка зловживає спиртними напоями та протягом останнього року вже притягалася до відповідальності за ухиляння від виконання батьківських обов’зяків. На неї склали ще один протокол.



У судове засідання жінка не з’явилася.



Проаналізувавши усі наявні докази у справі Ковельський міськрайонний суд оштрафував її заочно на 1700 гривень.

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