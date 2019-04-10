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На Волині жінка залишила без нагляду на дитячому майданчику трьох малолітніх дітей

На Волині жінка залишила без нагляду на дитячому майданчику трьох малолітніх дітей
Небайдужі ковельчани ввечері помітили на дитячому майданчику біля однієї з багатоповерхівок на вулиці 40-річчя Перемоги трьох малолітніх дітей без нагляду дорослих і викликали поліцію.

Дітлахи розповіли правоохоронцям, що не знають, де їхня мама, але показали, де проживають, – передає Ковель медіа.

Працівники поліції невдовзі встановили, що дітей залишила напризволяще 28-річна безробітна ковельчанка, яка зловживає спиртними напоями та протягом останнього року вже притягалася до відповідальності за ухиляння від виконання батьківських обов’зяків. На неї склали ще один протокол.

У судове засідання жінка не з’явилася.

Проаналізувавши усі наявні докази у справі Ковельський міськрайонний суд оштрафував її заочно на 1700 гривень.

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Теги: Ковель, діти, без нагляду, суд, штраф
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