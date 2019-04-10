На Волині жінка залишила без нагляду на дитячому майданчику трьох малолітніх дітей
Сьогодні, 05:08
Небайдужі ковельчани ввечері помітили на дитячому майданчику біля однієї з багатоповерхівок на вулиці 40-річчя Перемоги трьох малолітніх дітей без нагляду дорослих і викликали поліцію.
Дітлахи розповіли правоохоронцям, що не знають, де їхня мама, але показали, де проживають, – передає Ковель медіа.
Працівники поліції невдовзі встановили, що дітей залишила напризволяще 28-річна безробітна ковельчанка, яка зловживає спиртними напоями та протягом останнього року вже притягалася до відповідальності за ухиляння від виконання батьківських обов’зяків. На неї склали ще один протокол.
У судове засідання жінка не з’явилася.
Проаналізувавши усі наявні докази у справі Ковельський міськрайонний суд оштрафував її заочно на 1700 гривень.
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Дітлахи розповіли правоохоронцям, що не знають, де їхня мама, але показали, де проживають, – передає Ковель медіа.
Працівники поліції невдовзі встановили, що дітей залишила напризволяще 28-річна безробітна ковельчанка, яка зловживає спиртними напоями та протягом останнього року вже притягалася до відповідальності за ухиляння від виконання батьківських обов’зяків. На неї склали ще один протокол.
У судове засідання жінка не з’явилася.
Проаналізувавши усі наявні докази у справі Ковельський міськрайонний суд оштрафував її заочно на 1700 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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