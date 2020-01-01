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Винуватець смертельної аварії на Волині відбувся умовним терміном

Винуватець смертельної аварії на Волині відбувся умовним терміном
Винуватець смертельної ДТП у Ківерцівському районі, в якій загинув 25-річний пасажир авто, відбувся умовним покаранням.

Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, повідомляють «Волинські новини».

ДТП трапилася 26 травня в селі Дідичі Ківерцівського району. Водій автомобіля «Skoda Octavia» під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, однак не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де врізався у придорожні дерева. Відзначимо, що водій рухався зі швидкістю понад 50 км/год.

Внаслідок ДТП пасажир «Skodа» отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Причиною смерті стало розтрощення черепа.

У суді обвинувачений водій визнав свою вину частково. Він підтвердив обставини самої ДТП, однак заперечив, що вчинив її у стані алкогольного сп’яніння.

Суд також дійшов до висновку, що не вдалось довести факт перебування обвинуваченого у нетверезому стані, оскільки, згідно з довідкою «Волинського медичного центру терапії залежностей», вміст алкоголю в крові водія становив 0,2 проміле.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, відібравши водійські права на два роки, але змінив це покарання на три роки умовного терміну.

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Теги: аварія, Ківерцівський район, суд, вирок, смерть, умовний термін
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