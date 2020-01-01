Винуватець смертельної аварії на Волині відбувся умовним терміном





Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, повідомляють



ДТП трапилася 26 травня в селі Дідичі Ківерцівського району. Водій автомобіля «Skoda Octavia» під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, однак не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де врізався у придорожні дерева. Відзначимо, що водій рухався зі швидкістю понад 50 км/год.



Внаслідок ДТП пасажир «Skodа» отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Причиною смерті стало розтрощення черепа.



У суді обвинувачений водій визнав свою вину частково. Він підтвердив обставини самої ДТП, однак заперечив, що вчинив її у стані алкогольного сп’яніння.



Суд також дійшов до висновку, що не вдалось довести факт перебування обвинуваченого у нетверезому стані, оскільки, згідно з довідкою «Волинського медичного центру терапії залежностей», вміст алкоголю в крові водія становив 0,2 проміле.



Врахувавши всі обставини справи, суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, відібравши водійські права на два роки, але змінив це покарання на три роки умовного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватець смертельної ДТП у Ківерцівському районі, в якій загинув 25-річний пасажир авто, відбувся умовним покаранням.Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, повідомляють «Волинські новини» ДТП трапилася 26 травня в селі Дідичі Ківерцівського району. Водій автомобіля «Skoda Octavia» під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, однак не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де врізався у придорожні дерева. Відзначимо, що водій рухався зі швидкістю понад 50 км/год.Внаслідок ДТП пасажир «Skodа» отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Причиною смерті стало розтрощення черепа.У суді обвинувачений водій визнав свою вину частково. Він підтвердив обставини самої ДТП, однак заперечив, що вчинив її у стані алкогольного сп’яніння.Суд також дійшов до висновку, що не вдалось довести факт перебування обвинуваченого у нетверезому стані, оскільки, згідно з довідкою «Волинського медичного центру терапії залежностей», вміст алкоголю в крові водія становив 0,2 проміле.Врахувавши всі обставини справи, суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, відібравши водійські права на два роки, але змінив це покарання на три роки умовного терміну.

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