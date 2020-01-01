За відсутність маски на вулиці не штрафуватимуть, – Мін’юст





Як передає Дениса Малюськи.



"6-го листопада Верховна Рада України прийняла Закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень. При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці", - сказав Малюська.



Він додав, що раніше застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину було несправедливим.



Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачене покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За відсутність маски на вулиці штрафувати не будуть.Як передає Укрінформ , про це йдеться у зверненні міністра юстиції"6-го листопада Верховна Рада України прийняла Закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень. При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці", - сказав Малюська.Він додав, що раніше застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину було несправедливим.Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачене покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

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