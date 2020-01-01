За відсутність маски на вулиці не штрафуватимуть, – Мін’юст
Сьогодні, 06:13
За відсутність маски на вулиці штрафувати не будуть.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні міністра юстиції Дениса Малюськи.
"6-го листопада Верховна Рада України прийняла Закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень. При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці", - сказав Малюська.
Він додав, що раніше застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину було несправедливим.
Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачене покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).
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Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні міністра юстиції Дениса Малюськи.
"6-го листопада Верховна Рада України прийняла Закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень. При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці", - сказав Малюська.
Він додав, що раніше застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину було несправедливим.
Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачене покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).
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Сьогодні, 06:13