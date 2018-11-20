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На Волині за перевищення терміну ввезення «євробляхи» суд оштрафував литовця

На Волині за перевищення терміну ввезення «євробляхи» суд оштрафував литовця
Литовця судили за перевищення строку тимчасового ввезення автомобіля.

Про це йдеться в Реєстрі судових рішень, пише Район.Шацьк.

25 липня близько другої ночі в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці в Україну хотів в'їхати громадянин Литви автомобілем «Skoda Octavia».

Під час перевірки, прикордонники виявили, що водій в травні минулого року через цей же Ягодинський пост, ввіз автомобіль «Hyundai Sonata», що досі перебуває в Україні.

Так, громадянин Литви перевищив строк тимчасового ввезення цього транспортного засобу особистого користування більше ніж на 30 діб, чим вчинив правопорушення, передбачене за ч. 6 6 ст. 481 Митного Кодексу України.

Обвинувачений в письмовому поясненні розповів, що перетнув кордон пасажиром автомобіля «Hyundai» зі своїм знайомим. Прізвища та номера телефону знайомого він не пам`ятає, де зараз знаходиться автомобіль і чому він не вивезений не знає.

Сам іноземець на суд не прийшов та заяви про причину відсутності не подав.

Суд визнав громадянина Литви винним та присудив штрафу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Окрім цього, винному необхідно сплатити в користь держави України 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, євробляха, литовець, штраф, митниця, Ягодин
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