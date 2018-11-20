На Волині за перевищення терміну ввезення «євробляхи» суд оштрафував литовця
Сьогодні, 03:40
Литовця судили за перевищення строку тимчасового ввезення автомобіля.
Про це йдеться в Реєстрі судових рішень, пише Район.Шацьк.
25 липня близько другої ночі в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці в Україну хотів в'їхати громадянин Литви автомобілем «Skoda Octavia».
Під час перевірки, прикордонники виявили, що водій в травні минулого року через цей же Ягодинський пост, ввіз автомобіль «Hyundai Sonata», що досі перебуває в Україні.
Так, громадянин Литви перевищив строк тимчасового ввезення цього транспортного засобу особистого користування більше ніж на 30 діб, чим вчинив правопорушення, передбачене за ч. 6 6 ст. 481 Митного Кодексу України.
Обвинувачений в письмовому поясненні розповів, що перетнув кордон пасажиром автомобіля «Hyundai» зі своїм знайомим. Прізвища та номера телефону знайомого він не пам`ятає, де зараз знаходиться автомобіль і чому він не вивезений не знає.
Сам іноземець на суд не прийшов та заяви про причину відсутності не подав.
Суд визнав громадянина Литви винним та присудив штрафу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Окрім цього, винному необхідно сплатити в користь держави України 420 гривень судового збору.
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Про це йдеться в Реєстрі судових рішень, пише Район.Шацьк.
25 липня близько другої ночі в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці в Україну хотів в'їхати громадянин Литви автомобілем «Skoda Octavia».
Під час перевірки, прикордонники виявили, що водій в травні минулого року через цей же Ягодинський пост, ввіз автомобіль «Hyundai Sonata», що досі перебуває в Україні.
Так, громадянин Литви перевищив строк тимчасового ввезення цього транспортного засобу особистого користування більше ніж на 30 діб, чим вчинив правопорушення, передбачене за ч. 6 6 ст. 481 Митного Кодексу України.
Обвинувачений в письмовому поясненні розповів, що перетнув кордон пасажиром автомобіля «Hyundai» зі своїм знайомим. Прізвища та номера телефону знайомого він не пам`ятає, де зараз знаходиться автомобіль і чому він не вивезений не знає.
Сам іноземець на суд не прийшов та заяви про причину відсутності не подав.
Суд визнав громадянина Литви винним та присудив штрафу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Окрім цього, винному необхідно сплатити в користь держави України 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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