На Волині за перевищення терміну ввезення «євробляхи» суд оштрафував литовця





Про це йдеться в Реєстрі судових рішень, пише



25 липня близько другої ночі в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці в Україну хотів в'їхати громадянин Литви автомобілем «Skoda Octavia».



Під час перевірки, прикордонники виявили, що водій в травні минулого року через цей же Ягодинський пост, ввіз автомобіль «Hyundai Sonata», що досі перебуває в Україні.



Так, громадянин Литви перевищив строк тимчасового ввезення цього транспортного засобу особистого користування більше ніж на 30 діб, чим вчинив правопорушення, передбачене за ч. 6 6 ст. 481 Митного Кодексу України.



Обвинувачений в письмовому поясненні розповів, що перетнув кордон пасажиром автомобіля «Hyundai» зі своїм знайомим. Прізвища та номера телефону знайомого він не пам`ятає, де зараз знаходиться автомобіль і чому він не вивезений не знає.



Сам іноземець на суд не прийшов та заяви про причину відсутності не подав.



Суд визнав громадянина Литви винним та присудив штрафу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.



Окрім цього, винному необхідно сплатити в користь держави України 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Литовця судили за перевищення строку тимчасового ввезення автомобіля.Про це йдеться в Реєстрі судових рішень, пише Район.Шацьк 25 липня близько другої ночі в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці в Україну хотів в'їхати громадянин Литви автомобілем «Skoda Octavia».Під час перевірки, прикордонники виявили, що водій в травні минулого року через цей же Ягодинський пост, ввіз автомобіль «Hyundai Sonata», що досі перебуває в Україні.Так, громадянин Литви перевищив строк тимчасового ввезення цього транспортного засобу особистого користування більше ніж на 30 діб, чим вчинив правопорушення, передбачене за ч. 6 6 ст. 481 Митного Кодексу України.Обвинувачений в письмовому поясненні розповів, що перетнув кордон пасажиром автомобіля «Hyundai» зі своїм знайомим. Прізвища та номера телефону знайомого він не пам`ятає, де зараз знаходиться автомобіль і чому він не вивезений не знає.Сам іноземець на суд не прийшов та заяви про причину відсутності не подав.Суд визнав громадянина Литви винним та присудив штрафу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.Окрім цього, винному необхідно сплатити в користь держави України 420 гривень судового збору.

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