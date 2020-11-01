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Масове тестування у Словаччині: за день перевірили 1,3 мільйона осіб

Масове тестування у Словаччині: за день перевірили 1,3 мільйона осіб
У Словаччині в суботу, 7 листопада, провели перший день повторного масового тестування населення на коронавірус і зараження виявили у 0,63% людей, які здали тест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

За офіційними даними, 1 297 571 осіб пройшли тестування в суботу, в перший день другого раунду загальнонаціонального тестування на COVID-19.

8172 людини, тобто 0,63 відсотка, були інфікованими. У неділю, 8 листопада, тестування тривало і його результати оголосять вже 9 листопада.

Повторне тестування проводиться не у всіх регіонах, а приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді, в основному в північній частині Словаччини, недалеко від кордонів з Польщею і Чехією.

Близько 3,6 мільйона осіб з 5,5 мільйона населення пройшли тести на антигени в минулі вихідні в рамках загальнонаціональної кампанії тестування, координованої армією і муніципалітетами.

В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.

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Теги: Словаччина, тестування, коронавірус
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