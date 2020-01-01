Степанов опублікував «коронавірусну» статистику за минулу добу

За минулу добу в Україні зафіксували 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.Також за останню добу:- госпіталізували – 1 100 осіб;- летальних випадків – 115;- одужало – 2 277 осіб;- здійснили тестувань за добу – 41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 469 018 осіб;- одужало – 209 143 особи;- летальних випадків – 8 565;- провели ПЛР-тестувань – 3 648 292.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 44 920 випадків;Вінницька область – 12 566 випадків;Дніпропетровська область – 17 965 випадків;Донецька область – 14 190 випадків;Житомирська область – 18 970 випадків;Закарпатська область – 17 192 випадки;Запорізька область – 14 105 випадків;Івано-Франківська область – 24 494 випадки;Київська область – 20 410 випадків;Кіровоградська область – 3 142 випадки;Луганська область – 4 539 випадків;Львівська область – 33 754 випадки;Миколаївська область – 10 559 випадків;Одеська область – 28 728 випадків;Полтавська область – 12 204 випадки;Рівненська область – 22 140 випадків;Сумська область – 14 863 випадки;Тернопільська область – 22 216 випадків;Харківська область – 43 930 випадків;Херсонська область – 5 558 випадків;Хмельницька область – 19 839 випадків;Черкаська область – 10 723 випадки;Чернівецька область – 25 411 випадків;Чернігівська область – 10 164 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.