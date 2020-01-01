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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Степанов опублікував «коронавірусну» статистику за минулу добу

Степанов опублікував «коронавірусну» статистику за минулу добу
За минулу добу в Україні зафіксували 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за останню добу:

- госпіталізували – 1 100 осіб;
- летальних випадків – 115;
- одужало – 2 277 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 469 018 осіб;
- одужало – 209 143 особи;
- летальних випадків – 8 565;
- провели ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 44 920 випадків;
Вінницька область – 12 566 випадків;
Волинська область – 16 436 випадків (з них 331 - за останню добу);
Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
Донецька область – 14 190 випадків;
Житомирська область – 18 970 випадків;
Закарпатська область – 17 192 випадки;
Запорізька область – 14 105 випадків;
Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
Київська область – 20 410 випадків;
Кіровоградська область – 3 142 випадки;
Луганська область – 4 539 випадків;
Львівська область – 33 754 випадки;
Миколаївська область – 10 559 випадків;
Одеська область – 28 728 випадків;
Полтавська область – 12 204 випадки;
Рівненська область – 22 140 випадків;
Сумська область – 14 863 випадки;
Тернопільська область – 22 216 випадків;
Харківська область – 43 930 випадків;
Херсонська область – 5 558 випадків;
Хмельницька область – 19 839 випадків;
Черкаська область – 10 723 випадки;
Чернівецька область – 25 411 випадків;
Чернігівська область – 10 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, Максим Степанов, коронавірус
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