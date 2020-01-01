У луцькій маршрутці грабіжник зірвав з шиї пасажирки золотий ланцюжок
Сьогодні, 09:33
У луцькій маршрутці №25 під час зупинки з жінки зірвали золотий ланцюжок з хрестиком та кулоном за 20 тисяч гривень.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 30 липня злочинець під час зупинки маршрутки №25 біля будинку №18 на вулиці Володимирській зірвав з шиї пасажирки золотий ланцюжок з кулоном та хрестиком. Загальна сума вкраденого – 20 тисяч гривень.
У суді чоловік визнав свою вину, розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати, визнавши цивільний позов потерпілої.
Тож суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши на рік умовного.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 30 липня злочинець під час зупинки маршрутки №25 біля будинку №18 на вулиці Володимирській зірвав з шиї пасажирки золотий ланцюжок з кулоном та хрестиком. Загальна сума вкраденого – 20 тисяч гривень.
У суді чоловік визнав свою вину, розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати, визнавши цивільний позов потерпілої.
Тож суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши на рік умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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