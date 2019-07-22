вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині

Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Військовослужбовці Луцького загону запобігли незаконному переміщенню до Польщі цигарок через річку Західний Буг.

Так, 8 листопада, наряд відділу прикордонної служби «Амбуків» помітив як двоє осіб з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Одного правопорушника охоронці кордону затримали одразу, а інший, покинувши пакунки, вдався до втечі. Чоловіка вдалося спинити лише після здійснення прикордонниками попереджувальних пострілів.

Як з'ясувалося згодом, затриманими виявилися жителі Нововолинська – 36 та 43 років. Обидва порушники були одягнені в гідрокостюми. В їхніх ношах знаходилися тютюнові вироби. Усього ділки сподівалися перемістити через Західний Буг три тисячі пачок цигарок різних марок.

Сигарети передадуть працівникам митниці. А чоловікам за вчинене правопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП, доведеться відповідати у суді.

Крім того, на контрабандиста-втікача склали адмінпротокол ще й за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця держприкордонслужби.

Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабандист, втікач, прикордонникки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» затримали чоловіка з колекцією монет та банкнот
Сьогодні, 10:02
На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 09:46
Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Сьогодні, 09:44
У луцькій маршрутці грабіжник зірвав з шиї пасажирки золотий ланцюжок
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 9 листопада
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
Заховав у кущах гумовий човен: на Волині прикордонники затримали контрабандиста. ФОТО Заховав у кущах гумовий човен: на Волині прикордонники затримали контрабандиста. ФОТО
23 травень, 11:33
На Волині контрабандист намагався підкупити прикордонника На Волині контрабандист намагався підкупити прикордонника
15 травень, 17:33
Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку
22 липень, 2019, 14:06
На Волині патрульні проїхали 54 кілометри, аби наздогнати водія-порушника. ВІДЕО На Волині патрульні проїхали 54 кілометри, аби наздогнати водія-порушника. ВІДЕО
22 червень, 2019, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації
Сьогодні, 10:18
 0
На «Ягодині» затримали чоловіка з колекцією монет та банкнот
Сьогодні, 10:02
 0
На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 09:46
 0
Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Сьогодні, 09:44
 0
У луцькій маршрутці грабіжник зірвав з шиї пасажирки золотий ланцюжок
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8