Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Сьогодні, 09:44
Військовослужбовці Луцького загону запобігли незаконному переміщенню до Польщі цигарок через річку Західний Буг.
Так, 8 листопада, наряд відділу прикордонної служби «Амбуків» помітив як двоє осіб з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Одного правопорушника охоронці кордону затримали одразу, а інший, покинувши пакунки, вдався до втечі. Чоловіка вдалося спинити лише після здійснення прикордонниками попереджувальних пострілів.
Як з'ясувалося згодом, затриманими виявилися жителі Нововолинська – 36 та 43 років. Обидва порушники були одягнені в гідрокостюми. В їхніх ношах знаходилися тютюнові вироби. Усього ділки сподівалися перемістити через Західний Буг три тисячі пачок цигарок різних марок.
Сигарети передадуть працівникам митниці. А чоловікам за вчинене правопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП, доведеться відповідати у суді.
Крім того, на контрабандиста-втікача склали адмінпротокол ще й за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця держприкордонслужби.
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Так, 8 листопада, наряд відділу прикордонної служби «Амбуків» помітив як двоє осіб з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Одного правопорушника охоронці кордону затримали одразу, а інший, покинувши пакунки, вдався до втечі. Чоловіка вдалося спинити лише після здійснення прикордонниками попереджувальних пострілів.
Як з'ясувалося згодом, затриманими виявилися жителі Нововолинська – 36 та 43 років. Обидва порушники були одягнені в гідрокостюми. В їхніх ношах знаходилися тютюнові вироби. Усього ділки сподівалися перемістити через Західний Буг три тисячі пачок цигарок різних марок.
Сигарети передадуть працівникам митниці. А чоловікам за вчинене правопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП, доведеться відповідати у суді.
Крім того, на контрабандиста-втікача склали адмінпротокол ще й за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця держприкордонслужби.
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