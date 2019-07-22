Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині

Військовослужбовці Луцького загону запобігли незаконному переміщенню до Польщі цигарок через річку Західний Буг.Так, 8 листопада, наряд відділу прикордонної служби «Амбуків» помітив як двоє осіб з пакунками прямували в бік українсько-польського кордону, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Одного правопорушника охоронці кордону затримали одразу, а інший, покинувши пакунки, вдався до втечі. Чоловіка вдалося спинити лише після здійснення прикордонниками попереджувальних пострілів.Як з'ясувалося згодом, затриманими виявилися жителі Нововолинська – 36 та 43 років. Обидва порушники були одягнені в гідрокостюми. В їхніх ношах знаходилися тютюнові вироби. Усього ділки сподівалися перемістити через Західний Буг три тисячі пачок цигарок різних марок.Сигарети передадуть працівникам митниці. А чоловікам за вчинене правопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП, доведеться відповідати у суді.Крім того, на контрабандиста-втікача склали адмінпротокол ще й за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця держприкордонслужби.