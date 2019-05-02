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На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди

На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди
За минулу добу, 8 листопада, в області рятувальники загасили дві пожежі у житловому секторі.

Про це повідомляє пресслужба надзвичайників.

Так о першій годині ночі в селищі Маневичі на вулиці Корольова, 16 вогнем зайнялася цегляна господарська будівля, крита шифером. За лічені хвилини за викликом примчали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області. Вогонь, набравши обертів, загрожував знищити розташований поруч будинок, а тому вогнеборці доклали чимало зусиль аби приборкати його. Пожежу локалізували о 02:37, ліквідували о 3:10. До гасіння долучилися працівники воєнізованої пожежної охорони села Сойне та Маневицької виправної колонії №42.

Ймовірною причиною пожежі назвали недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Ще одну пожежу в господарській споруді у селі Туличів Турійського району о 02:10 локалізували вогнеборці 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Турійська. Їм допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Радовичі. Пожежа ліквідована о 2:25.

Коротке замикання електромережі стало ймовірною причиною загорання.

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Теги: пожежа, Волинь, вогонь, ДСНС, рятувальники
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