На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди





Про це



Так о першій годині ночі в селищі Маневичі на вулиці Корольова, 16 вогнем зайнялася цегляна господарська будівля, крита шифером. За лічені хвилини за викликом примчали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області. Вогонь, набравши обертів, загрожував знищити розташований поруч будинок, а тому вогнеборці доклали чимало зусиль аби приборкати його. Пожежу локалізували о 02:37, ліквідували о 3:10. До гасіння долучилися працівники воєнізованої пожежної охорони села Сойне та Маневицької виправної колонії №42.



Ймовірною причиною пожежі назвали недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



Ще одну пожежу в господарській споруді у селі Туличів Турійського району о 02:10 локалізували вогнеборці 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Турійська. Їм допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Радовичі. Пожежа ліквідована о 2:25.



Коротке замикання електромережі стало ймовірною причиною загорання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу, 8 листопада, в області рятувальники загасили дві пожежі у житловому секторі.Про це повідомляє пресслужба надзвичайників.Так о першій годині ночі в селищі Маневичі на вулиці Корольова, 16 вогнем зайнялася цегляна господарська будівля, крита шифером. За лічені хвилини за викликом примчали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області. Вогонь, набравши обертів, загрожував знищити розташований поруч будинок, а тому вогнеборці доклали чимало зусиль аби приборкати його. Пожежу локалізували о 02:37, ліквідували о 3:10. До гасіння долучилися працівники воєнізованої пожежної охорони села Сойне та Маневицької виправної колонії №42.Ймовірною причиною пожежі назвали недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Ще одну пожежу в господарській споруді у селі Туличів Турійського району о 02:10 локалізували вогнеборці 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Турійська. Їм допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Радовичі. Пожежа ліквідована о 2:25.Коротке замикання електромережі стало ймовірною причиною загорання.

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