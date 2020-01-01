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Знижки до -70%, шоу-програма і подарунки: у ТРЦ «ПортCity» влаштують «чорну п’ятницю»*

Знижки до -70%, шоу-програма і подарунки: у ТРЦ «ПортCity» влаштують «чорну п’ятницю»*
27 листопада в ТРЦ ПортCity влаштують всесвітньо відомий день розпродажів – «Black Friday».

Про це повідомляє адміністроація закладу.

Зазначають, що на усіх відвідувачів ТРЦ чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.

Окрім традиційних знижок 40-70% підготували також насичену шоу-програму, подарунки та приємну атмосферу для ідеального шопінгу.

Цього дня, 27 листопада, ТРЦ ПортCity працюватиме 08:00 ранку до 22:00 вечора.

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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