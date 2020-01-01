Знижки до -70%, шоу-програма і подарунки: у ТРЦ «ПортCity» влаштують «чорну п’ятницю»*





Про це повідомляє адміністроація закладу.



Зазначають, що на усіх відвідувачів ТРЦ чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.



Окрім традиційних знижок 40-70% підготували також насичену шоу-програму, подарунки та приємну атмосферу для ідеального шопінгу.



Цього дня, 27 листопада, ТРЦ ПортCity працюватиме 08:00 ранку до 22:00 вечора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 листопада в ТРЦ ПортCity влаштують всесвітньо відомий день розпродажів – «Black Friday».Про це повідомляє адміністроація закладу.Зазначають, що на усіх відвідувачів ТРЦ чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від улюблених магазинів та закладів.Окрім традиційних знижок 40-70% підготували також насичену шоу-програму, подарунки та приємну атмосферу для ідеального шопінгу.Цього дня, 27 листопада, ТРЦ ПортCity працюватиме 08:00 ранку до 22:00 вечора.

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