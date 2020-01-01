На «Ягодині» затримали чоловіка з колекцією монет та банкнот
Сьогодні, 10:02
На українсько-польському кордоні виявили майже три сотні монет та банкнот, які можуть становити історичну цінність.
Зазначається, що 8 листопада в пункт пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибув мікроавтобус під керуванням 61-річного жителя Житомирщини, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Під час огляду автівки прикордонники спільно з митниками серед особистих речей водія виявили 73 грошові купюри та 196 монет різного номіналу, датованих XIX-XX століттями.
Колекцію у водія-нумізмата вилучили митники. Чи становить вона історичну або культурну цінність встановить експертиза.
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Зазначається, що 8 листопада в пункт пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибув мікроавтобус під керуванням 61-річного жителя Житомирщини, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Під час огляду автівки прикордонники спільно з митниками серед особистих речей водія виявили 73 грошові купюри та 196 монет різного номіналу, датованих XIX-XX століттями.
Колекцію у водія-нумізмата вилучили митники. Чи становить вона історичну або культурну цінність встановить експертиза.
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