вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» затримали чоловіка з колекцією монет та банкнот

На «Ягодині» затримали чоловіка з колекцією монет та банкнот
На українсько-польському кордоні виявили майже три сотні монет та банкнот, які можуть становити історичну цінність.

Зазначається, що 8 листопада в пункт пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибув мікроавтобус під керуванням 61-річного жителя Житомирщини, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Під час огляду автівки прикордонники спільно з митниками серед особистих речей водія виявили 73 грошові купюри та 196 монет різного номіналу, датованих XIX-XX століттями.

Колекцію у водія-нумізмата вилучили митники. Чи становить вона історичну або культурну цінність встановить експертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, колекція, монети, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації
Сьогодні, 10:18
На «Ягодині» затримали чоловіка з колекцією монет та банкнот
Сьогодні, 10:02
На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 09:46
Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Сьогодні, 09:44
У луцькій маршрутці грабіжник зірвав з шиї пасажирки золотий ланцюжок
Сьогодні, 09:33
Схожі новини
Черги на «Ягодині»: чому вони виникли і що роблять для їхнього усунення Черги на «Ягодині»: чому вони виникли і що роблять для їхнього усунення
16 вересень, 11:31
Німець за 30 євро хотів підкупити прикордонників на «Ягодині» Німець за 30 євро хотів підкупити прикордонників на «Ягодині»
17 серпень, 11:45
На «Ягодині» в чергах застрягло багато вантажівок На «Ягодині» в чергах застрягло багато вантажівок
03 серпень, 10:23
На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння На Волині чоловік намагався перевезти через кордон більш ніж 2 кілограми коштовного каміння
12 липень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації
Сьогодні, 10:18
 0
На «Ягодині» затримали чоловіка з колекцією монет та банкнот
Сьогодні, 10:02
 0
На Волині минулої доби горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 09:46
 0
Прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста-втікача з Волині
Сьогодні, 09:44
 0
У луцькій маршрутці грабіжник зірвав з шиї пасажирки золотий ланцюжок
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8