На «Ягодині» затримали чоловіка з колекцією монет та банкнот

На українсько-польському кордоні виявили майже три сотні монет та банкнот, які можуть становити історичну цінність.Зазначається, що 8 листопада в пункт пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибув мікроавтобус під керуванням 61-річного жителя Житомирщини, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.Під час огляду автівки прикордонники спільно з митниками серед особистих речей водія виявили 73 грошові купюри та 196 монет різного номіналу, датованих XIX-XX століттями.Колекцію у водія-нумізмата вилучили митники. Чи становить вона історичну або культурну цінність встановить експертиза.