На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації
Сьогодні, 10:18
На автодорозі поблизу села Мокре Турійського району сталась аварія.
ДТП трапилась 8 листопада близько 18 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначається, 28-річний місцевий житель, керуючи Volkswagen Passat, наїхав на велосипедиста, 26-річного жителя району.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського МТМО.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. З’ясовують усі обставини ДТП. Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, триває.
Головне зображення – ілюстративне.
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ДТП трапилась 8 листопада близько 18 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначається, 28-річний місцевий житель, керуючи Volkswagen Passat, наїхав на велосипедиста, 26-річного жителя району.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського МТМО.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. З’ясовують усі обставини ДТП. Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, триває.
Головне зображення – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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