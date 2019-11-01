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На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації

На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації
На автодорозі поблизу села Мокре Турійського району сталась аварія.

ДТП трапилась 8 листопада близько 18 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Зазначається, 28-річний місцевий житель, керуючи Volkswagen Passat, наїхав на велосипедиста, 26-річного жителя району.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського МТМО.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. З’ясовують усі обставини ДТП. Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, триває.

Головне зображення – ілюстративне.




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Теги: аварія, Волинь, велосипедист
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