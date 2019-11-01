На Волині автівка збила 26-річного велосипедиста, постраждалий – у реанімації





ДТП трапилась 8 листопада близько 18 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Зазначається, 28-річний місцевий житель, керуючи Volkswagen Passat, наїхав на велосипедиста, 26-річного жителя району.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського МТМО.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. З’ясовують усі обставини ДТП. Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, триває.



Головне зображення – ілюстративне.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Мокре Турійського району сталась аварія.ДТП трапилась 8 листопада близько 18 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Зазначається, 28-річний місцевий житель, керуючи Volkswagen Passat, наїхав на велосипедиста, 26-річного жителя району.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації Ковельського МТМО.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. З’ясовують усі обставини ДТП. Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію