вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 16-річний хлопець за кермом мотоцикла потрапив у аварію

На Волині 16-річний хлопець за кермом мотоцикла потрапив у аварію
На автодорозі у селі Сукачі Старовижівського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилась 8 листопада близько 21 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Так, 16-річний житель Турійського району, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в дерев’яну огорожу. У результаті автопригоди мотоцикліст травмувався. Його госпіталізували у відділення реанімації.

За цим фактом автопригод слідчі розпочали кримінальне провадження. З’ясовують усі обставини ДТП.

Головне зображення – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 11:24
У Луцьку вночі горіло кафе
Сьогодні, 11:22
На Волині 16-річний хлопець за кермом мотоцикла потрапив у аварію
Сьогодні, 11:18
Під Херсоном перекинувся рейсовий автобус: є загиблі і багато травмованих
Сьогодні, 10:56
Волинянин намагався виїхати в Польщу на краденому бусі «Mercedes»
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
На Рівненщині загинув 14-річний хлопець, який їхав на мотоциклі без шолома На Рівненщині загинув 14-річний хлопець, який їхав на мотоциклі без шолома
30 жовтень, 14:40
У селі під Луцьком мотоцикліст в’їхав у автомобіль. ФОТО У селі під Луцьком мотоцикліст в’їхав у автомобіль. ФОТО
09 жовтень, 10:43
На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації
29 вересень, 11:21
Відомого волинянина, який заквітчує дороги, збив на дорозі мотоцикліст Відомого волинянина, який заквітчує дороги, збив на дорозі мотоцикліст
27 вересень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
Сьогодні, 11:47
 0
У Луцьку вночі на зупинці зловили чоловіка з «арсеналом» наркотиків
Сьогодні, 11:37
 0
Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку
Сьогодні, 11:27
 0
На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 11:24
 0
У Луцьку вночі горіло кафе
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8