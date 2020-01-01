На Волині 16-річний хлопець за кермом мотоцикла потрапив у аварію
Сьогодні, 11:18
На автодорозі у селі Сукачі Старовижівського району сталась дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилась 8 листопада близько 21 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, 16-річний житель Турійського району, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в дерев’яну огорожу. У результаті автопригоди мотоцикліст травмувався. Його госпіталізували у відділення реанімації.
За цим фактом автопригод слідчі розпочали кримінальне провадження. З’ясовують усі обставини ДТП.
Головне зображення – ілюстративне.
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Аварія трапилась 8 листопада близько 21 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Так, 16-річний житель Турійського району, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в дерев’яну огорожу. У результаті автопригоди мотоцикліст травмувався. Його госпіталізували у відділення реанімації.
За цим фактом автопригод слідчі розпочали кримінальне провадження. З’ясовують усі обставини ДТП.
Головне зображення – ілюстративне.
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