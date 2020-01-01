Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що працюватиме





Про це він сказав на брифінгу, - пише



"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні, тобто суботу та неділю, починаючи з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, щоб в країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки", - зауважив він.



Роботу ресторанів, кафе, інших закладів громадського харчування, за словами Степанова, пропонують у ці дні зробити виключно "на виніс".



"Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були зачинені", - пояснив очільник МОЗ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що означатиме введення карантину вихідного дня.Про це він сказав на брифінгу, - пише УНІАН. "Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні, тобто суботу та неділю, починаючи з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, щоб в країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки", - зауважив він.Роботу ресторанів, кафе, інших закладів громадського харчування, за словами Степанова, пропонують у ці дні зробити виключно "на виніс"."Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були зачинені", - пояснив очільник МОЗ.

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