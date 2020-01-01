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Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що працюватиме

Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що працюватиме
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що означатиме введення карантину вихідного дня.

Про це він сказав на брифінгу, - пише УНІАН.

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні, тобто суботу та неділю, починаючи з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, щоб в країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки", - зауважив він.

Роботу ресторанів, кафе, інших закладів громадського харчування, за словами Степанова, пропонують у ці дні зробити виключно "на виніс".

"Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були зачинені", - пояснив очільник МОЗ.


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Теги: карантин, вихідний
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Коментарі 1
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А з церквами що? Чому не згадують і мовчать? От там вас точно слухати не будуть, а ви не підійдете і не будете штрафувати! То кому така влада безвладна треба?!
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