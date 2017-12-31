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Волинянин намагався виїхати в Польщу на краденому бусі «Mercedes»

Волинянин намагався виїхати в Польщу на краденому бусі «Mercedes»
На українсько-польському кордоні прикордонники виявили Mercedes, який з лютого минулого року знаходився у розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За кермом мікроавтобуса 2008-го року випуску перебував 29-річний мешканець Волинської області. Він прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин»

Під час заходів прикордонного контролю на автівку українця спрацювала база даних Інтерполу.

Співробітники Укрбюро Інтерполу в місті Київ, яких поінформували охоронці кордону, підтвердили, що мікроавтобус «Mercedes» значиться як викрадений на території України.

Водія та автомобіль передали представникам Нацполіції.

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Теги: Прикордонники, Ягодин, бус, Інтерпол, розшук, авто
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