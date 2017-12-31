Волинянин намагався виїхати в Польщу на краденому бусі «Mercedes»





Про це



За кермом мікроавтобуса 2008-го року випуску перебував 29-річний мешканець Волинської області. Він прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин»



Під час заходів прикордонного контролю на автівку українця спрацювала база даних Інтерполу.



Співробітники Укрбюро Інтерполу в місті Київ, яких поінформували охоронці кордону, підтвердили, що мікроавтобус «Mercedes» значиться як викрадений на території України.



Водія та автомобіль передали представникам Нацполіції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні прикордонники виявили Mercedes, який з лютого минулого року знаходився у розшуку.Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.За кермом мікроавтобуса 2008-го року випуску перебував 29-річний мешканець Волинської області. Він прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин»Під час заходів прикордонного контролю на автівку українця спрацювала база даних Інтерполу.Співробітники Укрбюро Інтерполу в місті Київ, яких поінформували охоронці кордону, підтвердили, що мікроавтобус «Mercedes» значиться як викрадений на території України.Водія та автомобіль передали представникам Нацполіції.

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