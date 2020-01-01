вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Херсоном перекинувся рейсовий автобус: є загиблі і багато травмованих

Під Херсоном перекинувся рейсовий автобус: є загиблі і багато травмованих
В селі Садово Білозерського району на Херсонщині перекинувся рейсовий автобус. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, 10 травмованих.

Про це інформує ГУНП Херсонської області.

Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський, на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій маршрутного автобусу «Еталон», рухаючись з с. Садово в напрямку с. Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюють всі обставини події.

Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, автобус, Херсонщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вночі горіло кафе
Сьогодні, 11:22
На Волині 16-річний хлопець за кермом мотоцикла потрапив у аварію
Сьогодні, 11:18
Під Херсоном перекинувся рейсовий автобус: є загиблі і багато травмованих
Сьогодні, 10:56
Волинянин намагався виїхати в Польщу на краденому бусі «Mercedes»
Сьогодні, 10:50
Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що працюватиме
Сьогодні, 10:39
Схожі новини
15 пасажирів у лікарні, водій втік: на Дніпропетровщині автобус злетів у кювет. ФОТО 15 пасажирів у лікарні, водій втік: на Дніпропетровщині автобус злетів у кювет. ФОТО
23 липень, 23:31
У Варшаві автобус впав з мосту, є загиблі і поранені. ФОТО У Варшаві автобус впав з мосту, є загиблі і поранені. ФОТО
25 червень, 16:29
На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО На Рівненщині військовий автобус зіткнувся з легковиком. ФОТО
27 лютий, 13:31
Автобус «Львів-Луцьк» потрапив у аварію, де одразу зіткнулись шість авто. ФОТО Автобус «Львів-Луцьк» потрапив у аварію, де одразу зіткнулись шість авто. ФОТО
26 лютий, 09:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція влаштувала рейд нічними клубами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
Сьогодні, 11:47
 0
У Луцьку вночі на зупинці зловили чоловіка з «арсеналом» наркотиків
Сьогодні, 11:37
 0
Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку
Сьогодні, 11:27
 0
На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 11:24
 0
Медіа
відео
1/8