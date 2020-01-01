Під Херсоном перекинувся рейсовий автобус: є загиблі і багато травмованих

В селі Садово Білозерського району на Херсонщині перекинувся рейсовий автобус. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, 10 травмованих.Про це інформує ГУНП Херсонської області.Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський, на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій маршрутного автобусу «Еталон», рухаючись з с. Садово в напрямку с. Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся.Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюють всі обставини події.Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.