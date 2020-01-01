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У Рожищенському районі оштрафували 5 мисливців

У Рожищенському районі оштрафували 5 мисливців
На Волині екоінспектори 7-8 листопада провели рейдові перевірки під час полювання в мисливських угіддях області.

Зокрема, рейди відбулись у Локачинському, Любешівському, Ратнівському, Рожищенському, Старовижівському, Любомльському, Ратнівському районах, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Так, у Рожищенському районі оштрафували 5 порушників, в Локачинському – одного.

Перевірки проводили спільно з працівниками роти поліції особливого призначення у Волинській області, Волинської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок, єгерської служби, користувачів мисливських угідь та громадських інспекторів з охорони довкілля.
У Рожищенському районі оштрафували 5 мисливців
У Рожищенському районі оштрафували 5 мисливців
У Рожищенському районі оштрафували 5 мисливців

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Теги: рейди, полювання, Волинь
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