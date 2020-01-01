У Рожищенському районі оштрафували 5 мисливців





Зокрема, рейди відбулись у Локачинському, Любешівському, Ратнівському, Рожищенському, Старовижівському, Любомльському, Ратнівському районах, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Так, у Рожищенському районі оштрафували 5 порушників, в Локачинському – одного.



Перевірки проводили спільно з працівниками роти поліції особливого призначення у Волинській області, Волинської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок, єгерської служби, користувачів мисливських угідь та громадських інспекторів з охорони довкілля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині екоінспектори 7-8 листопада провели рейдові перевірки під час полювання в мисливських угіддях області.Зокрема, рейди відбулись у Локачинському, Любешівському, Ратнівському, Рожищенському, Старовижівському, Любомльському, Ратнівському районах, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Так, у Рожищенському районі оштрафували 5 порушників, в Локачинському – одного.Перевірки проводили спільно з працівниками роти поліції особливого призначення у Волинській області, Волинської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок, єгерської служби, користувачів мисливських угідь та громадських інспекторів з охорони довкілля.

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