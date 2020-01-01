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На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку

На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
У селі Радошинка Камінь-Каширського району 28-річний місцевий житель спричинив тяжкі тілесні ушкодження 33-річній співмешканці.

Жінку прооперували, вона перебуває у відділенні реанімації центральної районної лікарні, повідомляє сектор комункації поліції Волинської області.

Повідомлення до поліції надійшло з лікарні. Під час попереднього опитування потерпіла заперечувала факт побиття та розповіла, що тілесні ушкодження отримала внаслідок падіння з власної необережності. Поліцейські покази жінки взяли до уваги, однак у результаті повного, всебічного і об’єктивного встановлення істини за справою зібрали низку доказів та встановили факт причетності до побиття 28-річного співмешканця потерпілої. Зокрема, з’ясували, що між співмешканцями на побутовому ґрунті виник конфлікт, у результаті якого чоловік жорстоко побив жінку. Її із травмами доправили до лікарні, медики провели оперативне втручання та надають постраждалій допомогу.

До слова, чоловік раніше судимий та відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння тяжкого злочину.

Нині вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри слідчі звернуться із клопотанням до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Камінт-Каширський район, побиття, рецидивіст
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