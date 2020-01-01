У Луцьку вночі на зупинці зловили чоловіка з «арсеналом» наркотиків





Про це



Підозрілу особу на одній із зупинок громадського транспорту помітив дільничний офіцер поліції разом із співробітниками роти поліції особливого призначення сьогодні близько 2 години ночі. Під час поверхневої перевірки поліцейський виявив у 30-річного жителя Житомирської області цілий «арсенал», ймовірно, наркотичних речовин. Шість згортків з порошком білого кольору, схожим на амфетамін; 16 поліетиленових пакетів з кристалічною речовиною, схожою на PVP; а також електронні ваги, банківські карти, лампу з нашаруванням речовини коричневого кольору правоохоронці вилучили.



Наркотичні речовини направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичний центру МВС України.



Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах) Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.





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