Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
Сьогодні, 11:47
У сербському місті Новий Сад 6 листопада завершився чемпіонат світу з боротьби самбо серед чоловіків та жінок і бойового розділу самбо.
На чемпіонаті волинська спортсменка Аліна Пащук показала високий результат, завоювавши срібну медаль у ваговій категорії 48 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Аліна Пащук – вихованка КЗ ВДЮСШ з видів боротьби, на чемпіонаті світу виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.
Тренує спортсменку Бондарєв Анатолій Іванович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На чемпіонаті волинська спортсменка Аліна Пащук показала високий результат, завоювавши срібну медаль у ваговій категорії 48 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Аліна Пащук – вихованка КЗ ВДЮСШ з видів боротьби, на чемпіонаті світу виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.
Тренує спортсменку Бондарєв Анатолій Іванович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція влаштувала рейд нічними клубами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
Сьогодні, 11:47
На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 11:24