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Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо

Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
У сербському місті Новий Сад 6 листопада завершився чемпіонат світу з боротьби самбо серед чоловіків та жінок і бойового розділу самбо.

На чемпіонаті волинська спортсменка Аліна Пащук показала високий результат, завоювавши срібну медаль у ваговій категорії 48 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Аліна Пащук – вихованка КЗ ВДЮСШ з видів боротьби, на чемпіонаті світу виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.
Тренує спортсменку Бондарєв Анатолій Іванович.

Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо

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Теги: Аліна Пащук, чемпіонат світу
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