Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо





На чемпіонаті волинська спортсменка Аліна Пащук показала високий результат, завоювавши срібну медаль у ваговій категорії 48 кг, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Аліна Пащук – вихованка КЗ ВДЮСШ з видів боротьби, на чемпіонаті світу виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.

Тренує спортсменку Бондарєв Анатолій Іванович.





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