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На Волині недобросовісний орендар заплатить чималий штраф

На Волині недобросовісний орендар заплатить чималий штраф
Господарський суд міста Києва задоволив позов прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Пустомитівської сільської ради Горохівського району до суб’єкта господарювання та стягнув із нього заборгованість із орендної плати та штрафні санкції в сумі майже 220 тис грн.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Прокурори з'ясували, що підприємство порушувало умови договору оренди земельної ділянки площею 12 га, не сплачуючи орендні платежі.

У зв’язку із несвоєчасною їх сплатою із суб’єкта господарювання до бюджету сільської ради за втручання прокуратури стягнули, окрім заборгованої орендної плати, штраф у розмірі річної оренди, яка становить 168 тисяч гривень.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: орендар, прокуратура, волинська сільрада
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