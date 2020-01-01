На Волині недобросовісний орендар заплатить чималий штраф





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Прокурори з'ясували, що підприємство порушувало умови договору оренди земельної ділянки площею 12 га, не сплачуючи орендні платежі.



У зв’язку із несвоєчасною їх сплатою із суб’єкта господарювання до бюджету сільської ради за втручання прокуратури стягнули, окрім заборгованої орендної плати, штраф у розмірі річної оренди, яка становить 168 тисяч гривень.



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