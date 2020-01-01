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Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК

Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК
Депутатський склад Луцької районної ради сформують представники семи партій – усіх політичних сил, місцеві організації яких висували кандидатів у депутати цієї ради.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

Тож, 54 депутатських крісла розділять між представниками таких партій: «За Майбутнє» (14 депутатів), «Європейська Солідарність» (9), «Слуга Народу» (8), «Батьківщина» (7), «Свобода» (6), «Громадянський рух «СВІДОМІ» (5), «Аграрна партія України» (5).

Списки обраних депутатами від політичних сил мають такий вигляд:

«Аграрна партія України»

Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК


«Батьківщина»

Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК


«Свобода»

Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК


«Громадянський рух «СВІДОМІ»

Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК


«Європейська Солідарність»

Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК


«За Майбутнє»

Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК


«Слуга Народу»

Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК


Зауважимо, що дехто з тих, хто може отримати мандат, обраний також до рад інших рівнів. Тож яке депутатське крісло ці люди займуть – залежить від їхнього вибору.

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Теги: Луцька районна рада, кандидати, депутати, мандати, варте уваги
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