Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК





Про це свідчать дані, опубліковані на



Тож, 54 депутатських крісла розділять між представниками таких партій: «За Майбутнє» (14 депутатів), «Європейська Солідарність» (9), «Слуга Народу» (8), «Батьківщина» (7), «Свобода» (6), «Громадянський рух «СВІДОМІ» (5), «Аграрна партія України» (5).



Списки обраних депутатами від політичних сил мають такий вигляд:



«Аграрна партія України»







«Батьківщина»







«Свобода»







«Громадянський рух «СВІДОМІ»







«Європейська Солідарність»







«За Майбутнє»







«Слуга Народу»







Зауважимо, що дехто з тих, хто може отримати мандат, обраний також до рад інших рівнів. Тож яке депутатське крісло ці люди займуть – залежить від їхнього вибору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатський склад Луцької районної ради сформують представники семи партій – усіх політичних сил, місцеві організації яких висували кандидатів у депутати цієї ради.Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.Тож, 54 депутатських крісла розділять між представниками таких партій: «За Майбутнє» (14 депутатів), «Європейська Солідарність» (9), «Слуга Народу» (8), «Батьківщина» (7), «Свобода» (6), «Громадянський рух «СВІДОМІ» (5), «Аграрна партія України» (5).Списки обраних депутатами від політичних сил мають такий вигляд:Зауважимо, що дехто з тих, хто може отримати мандат, обраний також до рад інших рівнів. Тож яке депутатське крісло ці люди займуть – залежить від їхнього вибору.

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