Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК
Сьогодні, 21:02
Депутатський склад Луцької районної ради сформують представники семи партій – усіх політичних сил, місцеві організації яких висували кандидатів у депутати цієї ради.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.
Тож, 54 депутатських крісла розділять між представниками таких партій: «За Майбутнє» (14 депутатів), «Європейська Солідарність» (9), «Слуга Народу» (8), «Батьківщина» (7), «Свобода» (6), «Громадянський рух «СВІДОМІ» (5), «Аграрна партія України» (5).
Списки обраних депутатами від політичних сил мають такий вигляд:
«Аграрна партія України»
«Батьківщина»
«Свобода»
«Громадянський рух «СВІДОМІ»
«Європейська Солідарність»
«За Майбутнє»
«Слуга Народу»
Зауважимо, що дехто з тих, хто може отримати мандат, обраний також до рад інших рівнів. Тож яке депутатське крісло ці люди займуть – залежить від їхнього вибору.
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Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.
Тож, 54 депутатських крісла розділять між представниками таких партій: «За Майбутнє» (14 депутатів), «Європейська Солідарність» (9), «Слуга Народу» (8), «Батьківщина» (7), «Свобода» (6), «Громадянський рух «СВІДОМІ» (5), «Аграрна партія України» (5).
Списки обраних депутатами від політичних сил мають такий вигляд:
«Аграрна партія України»
«Батьківщина»
«Свобода»
«Громадянський рух «СВІДОМІ»
«Європейська Солідарність»
«За Майбутнє»
«Слуга Народу»
Зауважимо, що дехто з тих, хто може отримати мандат, обраний також до рад інших рівнів. Тож яке депутатське крісло ці люди займуть – залежить від їхнього вибору.
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