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У Луцьку терміново шукають донорів крові

У Луцьку терміново шукають донорів крові
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворих.

Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.

Зазначають, що терміново на завтра, 10 листопада, потребують 4+ групу крові (можуть здавати чоловіки та жінки). А також потрібна ще 3- група крові (тльки чоловіки).

Контактний номер телефону: 095-203-53-00.

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Теги: донори, кров, Луцьк
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