У Луцьку терміново шукають донорів крові





Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.



Зазначають, що терміново на завтра, 10 листопада, потребують 4+ групу крові (можуть здавати чоловіки та жінки). А також потрібна ще 3- група крові (тльки чоловіки).



Контактний номер телефону: 095-203-53-00.

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