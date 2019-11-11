У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 13:11
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворих.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.
Зазначають, що терміново на завтра, 10 листопада, потребують 4+ групу крові (можуть здавати чоловіки та жінки). А також потрібна ще 3- група крові (тльки чоловіки).
Контактний номер телефону: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.
Зазначають, що терміново на завтра, 10 листопада, потребують 4+ групу крові (можуть здавати чоловіки та жінки). А також потрібна ще 3- група крові (тльки чоловіки).
Контактний номер телефону: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер ветеран лісової галузі Волині
Сьогодні, 13:24
У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 13:11
У Рожищенському районі оштрафували 5 мисливців
Сьогодні, 12:58
У Луцьку під ОДА – мітинг. ФОТО
Сьогодні, 12:35
З подвір'я волинянина викрали мопед вартістю 10 тисяч гривень
Сьогодні, 12:25