Помер ветеран лісової галузі Волині





Сумну звістку



Орест Король віддав галузі майже шість десятиліть. Свого часу після закінчення лісівничого вишу поїхав на роботу у Біловезьку пущу, де працював науковим співробітником. З 1968 по 2007 роки працював у «Волиньлісі» координатором мисливського господарства області.



"На роки його роботи припало і відновлення популяції основних видів тварин. Мав повагу серед єгерів і мисливців, адже саме він, один із небагатьох, мав величезний і науковий, і практичний, і життєвий досвід єгерської праці, а ще був неабияким мисливцем. Незмінно під час щорічних єгерських змагань був у суддівській команді, разом із керівництвом лісової галузі влаштовував виставки своїх трофеїв. Роги оленів, здобутих старійшиною єгерів Орестом Королем на острові Бірюче в Азовському морі, дивували усіх своїми розмірами й бездоганною формою. Орест Євгенович у такі хвилини ділився спогадами, фотографувався на пам’ять з молодшими колегами, давав інтерв’ю журналістам", - йдеться у повідомленні.



Орест Король народився на Івано-Франківщині, закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю «Лісове господарство» – і з того часу назавжди поєднав своє життя з лісом.



Трудова біографія розпочалася із праці у Брестській області помічником лісничого лісозаповідного лісового господарства «Біловезька пуща», згодом працював інженером лісового господарства у тому ж лісогосподарському управлінні. А в лютому 1968 року прийшов у галузь лісового господарства Волині, де й трудився до виходу на заслужений відпочинок.



У трудовій книзі є записи про посаду старшого інженера охорони лісового господарства, інженера, старшого інженера відділу, головного спеціаліста мисливствознавства, старшого мисливствознавця лісомисливської інспекції облуправління, провідного мисливствознавця, інженера першої категорії відділу мисливського господарства держоб’єднання «Волиньліс». За самовідданість і сумлінність у виконанні завдань Орест Євгенович був неодноразово відзначений нагородами різних рівнів. Орест Євгенович любив обговорювати лісівничі та мисливські справи з ветеранами і теперішніми лісоуправлінцями, ділився досвідом з молодими працівниками, виховав достойних учнів.



Колектив Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, обласних організацій Товариства лісівників України та профспілки працівників лісового господарства, державних лісогосподарських підприємств Волині та Інформаційне агентство ВолиньPostвисловлюють щире співчуття рідним та близьким померлого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність ветеран лісової галузі Волині Орест Євгенович Король. 4 вересня йому виповнилося 84 роки.Сумну звістку повідомили у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.Орест Король віддав галузі майже шість десятиліть. Свого часу після закінчення лісівничого вишу поїхав на роботу у Біловезьку пущу, де працював науковим співробітником. З 1968 по 2007 роки працював у «Волиньлісі» координатором мисливського господарства області."На роки його роботи припало і відновлення популяції основних видів тварин. Мав повагу серед єгерів і мисливців, адже саме він, один із небагатьох, мав величезний і науковий, і практичний, і життєвий досвід єгерської праці, а ще був неабияким мисливцем. Незмінно під час щорічних єгерських змагань був у суддівській команді, разом із керівництвом лісової галузі влаштовував виставки своїх трофеїв. Роги оленів, здобутих старійшиною єгерів Орестом Королем на острові Бірюче в Азовському морі, дивували усіх своїми розмірами й бездоганною формою. Орест Євгенович у такі хвилини ділився спогадами, фотографувався на пам’ять з молодшими колегами, давав інтерв’ю журналістам", - йдеться у повідомленні.Орест Король народився на Івано-Франківщині, закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю «Лісове господарство» – і з того часу назавжди поєднав своє життя з лісом.Трудова біографія розпочалася із праці у Брестській області помічником лісничого лісозаповідного лісового господарства «Біловезька пуща», згодом працював інженером лісового господарства у тому ж лісогосподарському управлінні. А в лютому 1968 року прийшов у галузь лісового господарства Волині, де й трудився до виходу на заслужений відпочинок.У трудовій книзі є записи про посаду старшого інженера охорони лісового господарства, інженера, старшого інженера відділу, головного спеціаліста мисливствознавства, старшого мисливствознавця лісомисливської інспекції облуправління, провідного мисливствознавця, інженера першої категорії відділу мисливського господарства держоб’єднання «Волиньліс». За самовідданість і сумлінність у виконанні завдань Орест Євгенович був неодноразово відзначений нагородами різних рівнів. Орест Євгенович любив обговорювати лісівничі та мисливські справи з ветеранами і теперішніми лісоуправлінцями, ділився досвідом з молодими працівниками, виховав достойних учнів.Колектив Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, обласних організацій Товариства лісівників України та профспілки працівників лісового господарства, державних лісогосподарських підприємств Волині тависловлюють щире співчуття рідним та близьким померлого.

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