Готував справжніх чемпіонів: пішов із життя багаторічний тренер з Луцька

Мосійчук Анатолій Іванович – тренер-викладач відділення греко-римської боротьби ДЮСШ №2 Луцької міської ради, Майстер спорту України.



Трагічну звістку



Анатолій Іванович працював в ДЮСШ №2 Луцької міської ради з 2005 року. Був світлою, доброю і талановитою людиною. За час тренерсько-викладацької роботи підготував багато чемпіонів та призерів міських, Всеукраїнських та Міжнародних змагань. У списку перемог Анатолія Івановича – бронзовий призер Чемпіонату Європи.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким у зв’язку із непоправною втратою.







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