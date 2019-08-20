Готував справжніх чемпіонів: пішов із життя багаторічний тренер з Луцька
Сьогодні, 14:20
Пішов з життя Мосійчук Анатолій Іванович – тренер-викладач відділення греко-римської боротьби ДЮСШ №2 Луцької міської ради, Майстер спорту України.
Трагічну звістку повідомили на сторінці управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Анатолій Іванович працював в ДЮСШ №2 Луцької міської ради з 2005 року. Був світлою, доброю і талановитою людиною. За час тренерсько-викладацької роботи підготував багато чемпіонів та призерів міських, Всеукраїнських та Міжнародних змагань. У списку перемог Анатолія Івановича – бронзовий призер Чемпіонату Європи.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким у зв’язку із непоправною втратою.
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Трагічну звістку повідомили на сторінці управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Анатолій Іванович працював в ДЮСШ №2 Луцької міської ради з 2005 року. Був світлою, доброю і талановитою людиною. За час тренерсько-викладацької роботи підготував багато чемпіонів та призерів міських, Всеукраїнських та Міжнародних змагань. У списку перемог Анатолія Івановича – бронзовий призер Чемпіонату Європи.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким у зв’язку із непоправною втратою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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