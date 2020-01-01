На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті

Поліцейські затримали двох злодіїв, які пограбували волинян.Зазначається, що у п’ятницю, 6 листопада, 24-річний житель Нововолинська повідомив поліції, що невідомий побив та пограбував його, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік зазначив, що злодій викрав майже 1000 гривень та мобільний телефон. Правоохоронці згодом встановили особу грабіжника, ним виявився 39-річний мешканець Володимир-Волинського району. Чоловіка затримали, а викрадений телефон та частину коштів поліцейські вилучили.Увечері цього ж дня 18-річний рожищанин, знаходячись у помешканні 41-річної місцевої мешканки, відкрито викрав три срібні каблучки, які лежали на полиці у серванті. Грабіжника спіймали працівники Рожищенського відділення поліції. При собі він мав квитанцію, яка засвідчує, що викрадене чоловік здав у ломбард.За фактами грабежів тривають досудові розслідування, відкриті за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.