На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті
Сьогодні, 14:55
Поліцейські затримали двох злодіїв, які пограбували волинян.
Зазначається, що у п’ятницю, 6 листопада, 24-річний житель Нововолинська повідомив поліції, що невідомий побив та пограбував його, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік зазначив, що злодій викрав майже 1000 гривень та мобільний телефон. Правоохоронці згодом встановили особу грабіжника, ним виявився 39-річний мешканець Володимир-Волинського району. Чоловіка затримали, а викрадений телефон та частину коштів поліцейські вилучили.
Увечері цього ж дня 18-річний рожищанин, знаходячись у помешканні 41-річної місцевої мешканки, відкрито викрав три срібні каблучки, які лежали на полиці у серванті. Грабіжника спіймали працівники Рожищенського відділення поліції. При собі він мав квитанцію, яка засвідчує, що викрадене чоловік здав у ломбард.
За фактами грабежів тривають досудові розслідування, відкриті за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що у п’ятницю, 6 листопада, 24-річний житель Нововолинська повідомив поліції, що невідомий побив та пограбував його, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік зазначив, що злодій викрав майже 1000 гривень та мобільний телефон. Правоохоронці згодом встановили особу грабіжника, ним виявився 39-річний мешканець Володимир-Волинського району. Чоловіка затримали, а викрадений телефон та частину коштів поліцейські вилучили.
Увечері цього ж дня 18-річний рожищанин, знаходячись у помешканні 41-річної місцевої мешканки, відкрито викрав три срібні каблучки, які лежали на полиці у серванті. Грабіжника спіймали працівники Рожищенського відділення поліції. При собі він мав квитанцію, яка засвідчує, що викрадене чоловік здав у ломбард.
За фактами грабежів тривають досудові розслідування, відкриті за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті
Сьогодні, 14:55
Від завтра у волинському місті з «червоної» зони відновлюють роботу шкіл та садочків
Сьогодні, 14:48
«Внуки довго називали мамою»: волинянка доглядає 4 дітей загиблого зятя-атовця і доньки-«зозулі»
Сьогодні, 14:33