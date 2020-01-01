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На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті

На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті
Поліцейські затримали двох злодіїв, які пограбували волинян.

Зазначається, що у п’ятницю, 6 листопада, 24-річний житель Нововолинська повідомив поліції, що невідомий побив та пограбував його, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловік зазначив, що злодій викрав майже 1000 гривень та мобільний телефон. Правоохоронці згодом встановили особу грабіжника, ним виявився 39-річний мешканець Володимир-Волинського району. Чоловіка затримали, а викрадений телефон та частину коштів поліцейські вилучили.

Увечері цього ж дня 18-річний рожищанин, знаходячись у помешканні 41-річної місцевої мешканки, відкрито викрав три срібні каблучки, які лежали на полиці у серванті. Грабіжника спіймали працівники Рожищенського відділення поліції. При собі він мав квитанцію, яка засвідчує, що викрадене чоловік здав у ломбард.

За фактами грабежів тривають досудові розслідування, відкриті за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.



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Теги: злодій, прикраси
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