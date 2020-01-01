На біоставках «Луцькводоканалу» уперше за 47 років оселилися лебеді

Робота очисних споруд КП «Луцькводоканал» ведеться із дотриманням всіх норм і правил експлуатації. Уперше за 47 років діяльності підприємства здійснили очистку біоставків, після чого там оселилось сімейство лебедів.Про це повідомляє пресслужба КП «Луцькводоканал».Проєкт реконструкції очисних перейшов до стадії підготовки тендерної документації та процедури залучення генпідрядника для виконання робіт. Протягом року на підприємстві запровадили рекордну кількість екологічних та соціально важливих проектів для поліпшення і оптимізації діяльності всіх структурних підрозділів.Реалізовалм такі заходи:1. На очисних спорудах КП «Луцькводоканал», які приймають стоки від усього Луцька та 15 сіл навколишніх ОТГ, запроваджено ряд заходів для нормалізації стану і подовження терміну експлуатації об’єктів. Уперше за 47 років здійснено часткову очистку біологічних ставків, після якої там оселилися лебеді. Із біоставків викачано близько 20 тис м³ мулу, що накопичувався десятиліттями.2. Триває робота з очистки мулових карт. До завершення року буде очищено близько 50 тис м³ мулу. Це дозволить підприємству оптимізувати ефективність мулових карт і забезпечити достатні ємності для прийняття мулу на увесь наступний рік. Жодного разу в минулому настільки масштабних робіт по очистці мулових карт на очисних не відбувалося.3. Для якісного осушення біологічного мулу підприємство залучило науковців та виробників сучасного обладнання, щоб визначити оптимальний варіант для майбутньої роботи, налагодження безпечної та сучасної діяльності очисних споруд. Вже готові необхідні дані та напрацювання для подальшої реалізації заходів. Нещодавно відбулось тестування сучасного обладнання для очисних, що дозволить скоротити обсяги мулових відходів утричі та розвантажити систему.4. На базі очисних споруд побудовано і введено в експлуатацію систему знезараження стічних вод, яка додатково очищує стоки перед їх потраплянням у природне середовище.5. КП «Луцькводоканал» отримало позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яка підтвердила, що діяльність очисних споруд підприємства здійснюється у відповідності з встановленими нормами і правилами експлуатації. Виготовлена вся необхідна документація та дозволи на роботу всіх об’єктів підприємства.6. Найпотужніший за всю історію роботи підприємства проєкт реконструкції очисних споруд і мереж у співпраці з Європейським інвестиційним банком наближається до визначення генпідрядника і початку практичних робіт. Подано остаточні документи для підписання договору з Європейським інвестиційним банком, міжнародні експерти готують тендерну документацію для оголошення процедури залучення генерального підрядника на виконання робіт з реконструкції очисних споруд. Після обрання генпідрядника із дотриманням всіх законодавчих процедур розпочнеться фаза реалізації запланованих заходів.