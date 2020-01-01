вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ковідний» госпіталь облаштують у ківерцівській лікарні

«Ковідний» госпіталь облаштують у ківерцівській лікарні
Ківерцівську центральну районну лікарню перепрофілюють під госпіталь, який надаватиме допомогу хворим з коронавірусом.

Зазначається, що голова райдержадміністрації Алла Гонтар провела робочу нараду з представниками відділу Держгеокадастру у Ківерцівському районі та керівником комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медико-санітарної допомоги», - йдеться на сайті Ківерцівської РДА.

Учасники наради обговорили питання перенесення відділу Держгеокадастру у приміщення райдержадміністрації, з метою облаштування у будівлі по вулиці Жовтневій, 3А центру первинної медико-санітарної допомоги. Відтак, вивільнені кабінети центральної лікарні переобладнають для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ківерці, госпіталь, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
Сьогодні, 16:05
В Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації
Сьогодні, 15:54
«Ковідний» госпіталь облаштують у ківерцівській лікарні
Сьогодні, 15:31
На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті
Сьогодні, 14:55
Від завтра у волинському місті з «червоної» зони відновлюють роботу шкіл та садочків
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
На Чернігівщині госпіталь можуть розгорнути у законсервованій колонії На Чернігівщині госпіталь можуть розгорнути у законсервованій колонії
07 листопад, 22:49
Коронавірус вражає нещадно: медпрацівники «ковідного» госпіталю просять волинян дотримуватись заходів безпеки. ВІДЕО Коронавірус вражає нещадно: медпрацівники «ковідного» госпіталю просять волинян дотримуватись заходів безпеки. ВІДЕО
31 жовтень, 23:38
МОЗ не «дає добро» приймати хворих на коронавірус у госпіталі на базі пологового будинку в Луцьку МОЗ не «дає добро» приймати хворих на коронавірус у госпіталі на базі пологового будинку в Луцьку
30 жовтень, 10:28
На Одещину запросили фахівців, які розгортали польові COVID-госпіталі в Ухані На Одещину запросили фахівців, які розгортали польові COVID-госпіталі в Ухані
27 жовтень, 03:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
Сьогодні, 16:05
 0
В Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації
Сьогодні, 15:54
 0
«Ковідний» госпіталь облаштують у ківерцівській лікарні
Сьогодні, 15:31
 0
На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті
Сьогодні, 14:55
 0
Від завтра у волинському місті з «червоної» зони відновлюють роботу шкіл та садочків
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8