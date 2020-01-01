«Ковідний» госпіталь облаштують у ківерцівській лікарні
Сьогодні, 15:31
Ківерцівську центральну районну лікарню перепрофілюють під госпіталь, який надаватиме допомогу хворим з коронавірусом.
Зазначається, що голова райдержадміністрації Алла Гонтар провела робочу нараду з представниками відділу Держгеокадастру у Ківерцівському районі та керівником комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медико-санітарної допомоги», - йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
Учасники наради обговорили питання перенесення відділу Держгеокадастру у приміщення райдержадміністрації, з метою облаштування у будівлі по вулиці Жовтневій, 3А центру первинної медико-санітарної допомоги. Відтак, вивільнені кабінети центральної лікарні переобладнають для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.
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Зазначається, що голова райдержадміністрації Алла Гонтар провела робочу нараду з представниками відділу Держгеокадастру у Ківерцівському районі та керівником комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медико-санітарної допомоги», - йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
Учасники наради обговорили питання перенесення відділу Держгеокадастру у приміщення райдержадміністрації, з метою облаштування у будівлі по вулиці Жовтневій, 3А центру первинної медико-санітарної допомоги. Відтак, вивільнені кабінети центральної лікарні переобладнають для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
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