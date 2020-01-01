«Ковідний» госпіталь облаштують у ківерцівській лікарні





Зазначається, що голова райдержадміністрації Алла Гонтар провела робочу нараду з представниками відділу Держгеокадастру у Ківерцівському районі та керівником комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медико-санітарної допомоги», - йдеться на сайті Ківерцівської РДА.



Учасники наради обговорили питання перенесення відділу Держгеокадастру у приміщення райдержадміністрації, з метою облаштування у будівлі по вулиці Жовтневій, 3А центру первинної медико-санітарної допомоги. Відтак, вивільнені кабінети центральної лікарні переобладнають для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівську центральну районну лікарню перепрофілюють під госпіталь, який надаватиме допомогу хворим з коронавірусом.Зазначається, що голова райдержадміністраціїпровела робочу нараду з представниками відділу Держгеокадастру у Ківерцівському районі та керівником комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медико-санітарної допомоги», - йдеться на сайті Ківерцівської РДА.Учасники наради обговорили питання перенесення відділу Держгеокадастру у приміщення райдержадміністрації, з метою облаштування у будівлі по вулиці Жовтневій, 3А центру первинної медико-санітарної допомоги. Відтак, вивільнені кабінети центральної лікарні переобладнають для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

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