У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина





Про це Марина Балдич.



Нагадаємо, що аварія трапилася на вулиці Об'їзній. Зіштовхнулися бус марки Iveco та два легковики Audi А4, Peugeot. Бус від удару перекинувся.



Зі слів Марини Балдич, дівчину, яка травмувалася у ДТП медики оглянули на місці. Госпіталізації вона не потребувала.



Наразі у поліції вирішують питання про внесення відомостей про ДТП у єдиний реєстр досудового розслідування. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дорожньо-транспортій пригоді, яка трапилась біля села Липини Луцького району травмувалася 18-річна дівчина.Про це Суспільному розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції ВолиніНагадаємо, що аварія трапилася на вулиці Об'їзній. Зіштовхнулися бус марки Iveco та два легковики Audi А4, Peugeot. Бус від удару перекинувся.Зі слів Марини Балдич, дівчину, яка травмувалася у ДТП медики оглянули на місці. Госпіталізації вона не потребувала.Наразі у поліції вирішують питання про внесення відомостей про ДТП у єдиний реєстр досудового розслідування. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

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