вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина

У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
У дорожньо-транспортій пригоді, яка трапилась біля села Липини Луцького району травмувалася 18-річна дівчина.

Про це Суспільному розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич.

Нагадаємо, що аварія трапилася на вулиці Об'їзній. Зіштовхнулися бус марки Iveco та два легковики Audi А4, Peugeot. Бус від удару перекинувся.

Зі слів Марини Балдич, дівчину, яка травмувалася у ДТП медики оглянули на місці. Госпіталізації вона не потребувала.

Наразі у поліції вирішують питання про внесення відомостей про ДТП у єдиний реєстр досудового розслідування. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Липини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
Сьогодні, 16:05
В Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації
Сьогодні, 15:54
«Ковідний» госпіталь облаштують у ківерцівській лікарні
Сьогодні, 15:31
На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті
Сьогодні, 14:55
Від завтра у волинському місті з «червоної» зони відновлюють роботу шкіл та садочків
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
Біля Луцька – подвійна аварія, перекинувся бус. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО Біля Луцька – подвійна аварія, перекинувся бус. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:46
У Липинах – подвійна аварія. ФОТО У Липинах – подвійна аварія. ФОТО
31 липень, 16:43
У Липинах зіткнулися Mercedes та мотоцикл У Липинах зіткнулися Mercedes та мотоцикл
21 травень, 13:30
У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО
07 лютий, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У подвійній аварії біля Луцька травмувалася 18-річна дівчина
Сьогодні, 16:05
 0
В Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації
Сьогодні, 15:54
 0
«Ковідний» госпіталь облаштують у ківерцівській лікарні
Сьогодні, 15:31
 0
На Волині хлопець викрав з будинку ювелірні прикраси, які лежали у серванті
Сьогодні, 14:55
 0
Від завтра у волинському місті з «червоної» зони відновлюють роботу шкіл та садочків
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8