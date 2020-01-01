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Нічим дістатися до роботи, завезти дітей у школу: у Луцьку просять вирішити транспортну проблему

Нічим дістатися до роботи, завезти дітей у школу: у Луцьку просять вирішити транспортну проблему
У Луцьку просять вирішити ситуацію, що склалася з громадським транспортом у період карантинних обмежень.

Автобуси і тролейбуси беруть людей лише у межах місць для сидіння, тож люди змушені довго чекати потрібний транспорт, аби дістатися на роботу, завезти дітей у школу чи садок, йдеться у петиції до місцевої влади активістки Наталії Грушки.

"Після запровадження електронного квитка та довготривалою зупинкою громадського транспорту з початку введення карантину, в Луцьку і так суттєво зменшилась кількість маршрутних таксі, окремі маршрути з приватних секторів та віддалених мікрорайонів міста відсутні по сьогоднішній день. Відповідно приватні перевізники та КП «Луцьке підприємство електротранспорту» на сьогоднішній день у визначених умовах не забезпечило громадян достатньою кількістю транспорту для перевезення пасажирів з дотриманням карантинних вимог", - зазначає Наталія Грушка.

Усе це, за її словами, спричинило значні незручності для жителів Луцької міської територіальної громади, адже щодня людям потрібно добиратися на роботу, везти дітей в школу чи в інших нагальних потребах використовувати громадський транспорт.

"Але так як перевізники беруть лиш сидячі місця, це спричиняє значну необхідність пасажирів у громадському транспорті, так як сидячих місць у наявних у Луцьку перевізників не вистачає.
Останній прикрий інцидент трапився у мікрорайоні Вишків з маршрутним таксі №26А. Враховуючи те, що з мікрорайону Вишків до центру міста їздить один автобус по маршруту №26а через 40 хвилин, і він везе тільки 20 людей, жителі не можуть вчасно добратися на роботу. Відтак у маршрутку зайшло більше пасажирів ніж сидячих місць, як наслідок поліція склала адміністративний протокол на водія та власника маршрутного таксі. Сума штрафу складає більше 50 тисяч грн.

У зв’язку з такою ситуацією власники маршрутів відмовляються від контрактів по перевезенню. Вважаю, що такі дії несуть загрозу транспортній системі міста. Адже маршрутне таксі №26А і так ходить з періодичністю 40 хв. Періодика недостатня для забезпечення належного перевезення усіх охочих, враховуючи обмежену завантаженість маршрутних таксі, а такий маршрут не єдиний в місті з подібною проблемою", - йдеться в документі.

Тому Луцьку міську раду просять розробити терміновий план заходів для вирішення цього питання, щоб не наступив колапс системі громадського транспорту міста.

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Теги: маршрутки, транспорт, карантин, Луцьк
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У Луцьку немає маршрутних таксі
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