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Волинянин побив знайомого та відібрав у нього гроші і телефон

Волинянин побив знайомого та відібрав у нього гроші і телефон
39-річному жителю одного з сіл Володимир-Волинського району повідомили про підозру у вчиненні грабежу.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Зазначають, удень 06 листопада 2020 року зловмисник у літній кухні в одному з приватних обійсть у Нововолинську кілька разів, ударивши знайомого в обличчя, відібрав у нього 1000 гривень та мобільний телефон.

Невдовзі його затримали правоохоронці.

Затриманому повідомили про підозру у вчинені злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Нововолинськ, грабіж, побиття
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