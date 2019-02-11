Волинянин побив знайомого та відібрав у нього гроші і телефон
Сьогодні, 20:18
39-річному жителю одного з сіл Володимир-Волинського району повідомили про підозру у вчиненні грабежу.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Зазначають, удень 06 листопада 2020 року зловмисник у літній кухні в одному з приватних обійсть у Нововолинську кілька разів, ударивши знайомого в обличчя, відібрав у нього 1000 гривень та мобільний телефон.
Невдовзі його затримали правоохоронці.
Затриманому повідомили про підозру у вчинені злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Зазначають, удень 06 листопада 2020 року зловмисник у літній кухні в одному з приватних обійсть у Нововолинську кілька разів, ударивши знайомого в обличчя, відібрав у нього 1000 гривень та мобільний телефон.
Невдовзі його затримали правоохоронці.
Затриманому повідомили про підозру у вчинені злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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