У яких районах на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ





Близько 4% від загальної кількості захворілих госпіталізовано. Серед них 84% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час виявлено не було. За даними центру громадського здоров’я, циркуляція вірусів грипу не зареєстрована,



Захворюваність в нинішньому епідсезоні перевищує показник за аналогічний період минулого року на 23 % і перевищує епідемічний поріг в загальному на 3%. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі (+37%) та Луцькому районі (+30%).



Слід зазначити, що перевищення епідемічного порогу захворюваності ще не означає початок епідемії грипу. Найчастіше - це типовий для цієї пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.



Інтенсивний показник захворюваності становить 590 на 100 тисяч населення і вищий від середнього по Україні на 37%.



З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 30 тисяч мешканців області, що на 5 тис. більше ніж попереднього епідемічного сезону.



Незважаючи на виконання усіх карантинних заходів, лише щеплення є найдієвішим засобом профілактики грипу і його ускладнень.



З початку епідемічного сезону в області вакцинувалися 552 особи, із них 232 – це особи із групи ризику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними рутинного епідеміологічного нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями протягом останнього тижня в області захворіло понад 6 тис. волинян, із них 30% — діти віком до 17 років (1,8 тис.).Близько 4% від загальної кількості захворілих госпіталізовано. Серед них 84% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час виявлено не було. За даними центру громадського здоров’я, циркуляція вірусів грипу не зареєстрована, йдеться на сайті обласного лабораторного центру.Захворюваність в нинішньому епідсезоні перевищує показник за аналогічний період минулого року на 23 % і перевищує епідемічний поріг в загальному на 3%. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі (+37%) та Луцькому районі (+30%).Слід зазначити, що перевищення епідемічного порогу захворюваності ще не означає початок епідемії грипу. Найчастіше - це типовий для цієї пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.Інтенсивний показник захворюваності становить 590 на 100 тисяч населення і вищий від середнього по Україні на 37%.З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 30 тисяч мешканців області, що на 5 тис. більше ніж попереднього епідемічного сезону.Незважаючи на виконання усіх карантинних заходів, лише щеплення є найдієвішим засобом профілактики грипу і його ускладнень.З початку епідемічного сезону в області вакцинувалися 552 особи, із них 232 – це особи із групи ризику.

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