Повідомили, коли у Нововолинську відновлять роботу школи та садочки
Сьогодні, 19:45
З 10 листопада школи Нововолинська відкриваються, діти приступають до навчання. Заклади дошкільної освіти почнуть працювати з 11-го листопада.
Про це повідомила начальниця управління освіти Ольга Лакиш, йдеться на сайті міськради Нововолинська.
Нагадамо, Державна комісія ТЕБ та НС підтримала запропоновані ОДА обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Нововолинськ, та дозволила роботу закладів освіти.
В управлінні освіти наголошують на дотриманні протиепідемічних вимог усіма учасниками освітнього процесу, зокрема, звертають увагу на наявність захисних масок, обов’язкове вимірювання температури щоранку.
Батьків повідомляють про відновлення навчального процесу у школах та занять у дитячих садочках.
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Про це повідомила начальниця управління освіти Ольга Лакиш, йдеться на сайті міськради Нововолинська.
Нагадамо, Державна комісія ТЕБ та НС підтримала запропоновані ОДА обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Нововолинськ, та дозволила роботу закладів освіти.
В управлінні освіти наголошують на дотриманні протиепідемічних вимог усіма учасниками освітнього процесу, зокрема, звертають увагу на наявність захисних масок, обов’язкове вимірювання температури щоранку.
Батьків повідомляють про відновлення навчального процесу у школах та занять у дитячих садочках.
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