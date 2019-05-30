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Повідомили, коли у Нововолинську відновлять роботу школи та садочки

Повідомили, коли у Нововолинську відновлять роботу школи та садочки
З 10 листопада школи Нововолинська відкриваються, діти приступають до навчання. Заклади дошкільної освіти почнуть працювати з 11-го листопада.

Про це повідомила начальниця управління освіти Ольга Лакиш, йдеться на сайті міськради Нововолинська.

Нагадамо, Державна комісія ТЕБ та НС підтримала запропоновані ОДА обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Нововолинськ, та дозволила роботу закладів освіти.

В управлінні освіти наголошують на дотриманні протиепідемічних вимог усіма учасниками освітнього процесу, зокрема, звертають увагу на наявність захисних масок, обов’язкове вимірювання температури щоранку.

Батьків повідомляють про відновлення навчального процесу у школах та занять у дитячих садочках.

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Теги: Нововолинськ, школи, ДНЗ, відновлення
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