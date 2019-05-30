Повідомили, коли у Нововолинську відновлять роботу школи та садочки





Про це повідомила начальниця управління освіти Ольга Лакиш, йдеться на сайті міськради Нововолинська.



Нагадамо, Державна комісія ТЕБ та НС підтримала запропоновані ОДА обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Нововолинськ, та дозволила роботу закладів освіти.



В управлінні освіти наголошують на дотриманні протиепідемічних вимог усіма учасниками освітнього процесу, зокрема, звертають увагу на наявність захисних масок, обов’язкове вимірювання температури щоранку.



Батьків повідомляють про відновлення навчального процесу у школах та занять у дитячих садочках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 10 листопада школи Нововолинська відкриваються, діти приступають до навчання. Заклади дошкільної освіти почнуть працювати з 11-го листопада.Про це повідомила начальниця управління освіти, йдеться на сайті міськради Нововолинська.Нагадамо, Державна комісія ТЕБ та НС підтримала запропоновані ОДА обмеження у “червоній” зоні, в якій нині знаходиться Нововолинськ, та дозволила роботу закладів освіти.В управлінні освіти наголошують на дотриманні протиепідемічних вимог усіма учасниками освітнього процесу, зокрема, звертають увагу на наявність захисних масок, обов’язкове вимірювання температури щоранку.Батьків повідомляють про відновлення навчального процесу у школах та занять у дитячих садочках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію