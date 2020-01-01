У Польщі українець побив контролера в трамваї





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Коли контролер сказав, що потрібно буде заплатити додаткові кошти, хлопець спочатку почав поводитися агресивно, а потім взагалі побив контролера. Той отримав ушкодження шиї, через що довелося звернутися до лікарні.



Винуватця інциденту до приїзду поліції утримували пасажири. Українця затримали до вияснення обставин ситуації. Постраждалий котролер написав заяву в поліцію.

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