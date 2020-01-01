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У Польщі українець побив контролера в трамваї

У Польщі українець побив контролера в трамваї
У Кракові громадянин України побив контролера в трамваї.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на dziennikpolski24.pl, інцидент трапився в суботу 7 листпада. Під час перевірки виявилося, що 26-річний українець 20 хвилин подорожував трамваєм “зайцем”, бо час дії його 1-годинного квитка закінчився.

Коли контролер сказав, що потрібно буде заплатити додаткові кошти, хлопець спочатку почав поводитися агресивно, а потім взагалі побив контролера. Той отримав ушкодження шиї, через що довелося звернутися до лікарні.

Винуватця інциденту до приїзду поліції утримували пасажири. Українця затримали до вияснення обставин ситуації. Постраждалий котролер написав заяву в поліцію.

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Теги: Польща, контролер, трамвай
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