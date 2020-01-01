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У Луцьку жінка народила дитину дорогою до пологового

У Луцьку жінка народила дитину дорогою до пологового
Луцькі патрульні супроводили авто з породіллею до пологового будинку.

Інформують, що у суботу, екіпаж поліції патрулював у центрі міста, аж раптом водій автомобіля, що їхав позаду, почав сигналити патрульним та попросив надати супровід до пологового будинку, адже він квапиться відвести вагітну дружину, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Патрульні без вагань надали супровід, однак дорогою до пологового, жінка народила дівчинку.

На місці поліцейські шукали лікарів, допомогли доставити породіллю в приміщення медичного закладу і допомагали медперсоналу.

Малеча народилася здоровою і її життю нічого не загрожує.


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Теги: Луцьк, патрульні, породілля
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