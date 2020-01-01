У Луцьку жінка народила дитину дорогою до пологового
Сьогодні, 17:34
Луцькі патрульні супроводили авто з породіллею до пологового будинку.
Інформують, що у суботу, екіпаж поліції патрулював у центрі міста, аж раптом водій автомобіля, що їхав позаду, почав сигналити патрульним та попросив надати супровід до пологового будинку, адже він квапиться відвести вагітну дружину, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні без вагань надали супровід, однак дорогою до пологового, жінка народила дівчинку.
На місці поліцейські шукали лікарів, допомогли доставити породіллю в приміщення медичного закладу і допомагали медперсоналу.
Малеча народилася здоровою і її життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформують, що у суботу, екіпаж поліції патрулював у центрі міста, аж раптом водій автомобіля, що їхав позаду, почав сигналити патрульним та попросив надати супровід до пологового будинку, адже він квапиться відвести вагітну дружину, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні без вагань надали супровід, однак дорогою до пологового, жінка народила дівчинку.
На місці поліцейські шукали лікарів, допомогли доставити породіллю в приміщення медичного закладу і допомагали медперсоналу.
Малеча народилася здоровою і її життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У лікарнях Луцька відмовляються госпіталізовувати хворих на Covid-19, бо немає місця
Сьогодні, 18:00
У Луцьку жінка народила дитину дорогою до пологового
Сьогодні, 17:34
Зеленський захворів на коронавірус
Сьогодні, 17:21
У Польщі українець побив контролера в трамваї
Сьогодні, 17:19