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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 листопада
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -2…+3 градусів, удень – +6…+8. Вітер східний, північно-східний і північний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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