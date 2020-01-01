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Студенти Лесиного вишу у 80-х роках. ВІДЕО

Студенти Лесиного вишу у 80-х роках. ВІДЕО
Показали ретросвітлини луцьких студентів у 80-х роках минулого століття.

Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".

У новому випуск програми “Retro-Волинь” краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко покаже ретросвітлини, які стосуються життя студентів філологічного факультету тоді ще Луцького державного педагогічного інституту.

Фото датуються 1980 роками. Світлинами із приватної колекції поділилась випускниця Наталія Вігіринська.


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Теги: студенти, ретросвіилини, ВНУ імені Лесі Українки
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