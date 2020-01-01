Студенти Лесиного вишу у 80-х роках. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



У новому випуск програми “Retro-Волинь” краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко покаже ретросвітлини, які стосуються життя студентів філологічного факультету тоді ще Луцького державного педагогічного інституту.



Фото датуються 1980 роками. Світлинами із приватної колекції поділилась випускниця Наталія Вігіринська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали ретросвітлини луцьких студентів у 80-х роках минулого століття.Про це йдеться у сюжеті "12 каналу". У новому випуск програми “Retro-Волинь” краєзнавицяпокаже ретросвітлини, які стосуються життя студентів філологічного факультету тоді ще Луцького державного педагогічного інституту.Фото датуються 1980 роками. Світлинами із приватної колекції поділилась випускниця

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