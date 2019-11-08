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Як старшокласники та вчителі луцької гімназії писали ювілейний радіодиктант. ВІДЕО

Як старшокласники та вчителі луцької гімназії писали ювілейний радіодиктант. ВІДЕО
У День української мови та писемності усі охочі в Україні та за її межами писали ювілейний 20 радіодиктант національної єдності. Випробували свої знання української і учні луцької гімназії №14.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Усього до написання радіодиктанту долучилося майже 120 учнів старших класів і вчителів гімназії. У школі так щороку починають місяць української мови "філологічний листопад".

Цього року при написанні радіодиктанту враховували карантинні обмеження. "Участь взяли гімназисти старших класів, в аудиторіях вони сиділи по одному за партою", - розповіла заступниця директора Жанна Сіміцька.

Як розповіла вчителька Світлана Романенко: учні, які цього року писали радіодиктант, надіслали фото з написаними текстами на електронну адресу Українського радіо. Паперові варіанти перевірять і обговорять на уроках.

До слова, за перші 3 години після ефіру ювілейного диктанту національної єдності на скриньку [email protected] надійшло 7 тисяч листів.

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Теги: радіодиктант, луцька школа, День писемності
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