Інтернет-шахраї «кинули» волинянина при покупці трактора

Волинянин віддав інтернет-шахраям гроші нібито за справжній трактор.Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.Так, 6 листопада надійшла заява 63-річного жителя с. Згорани Любомльського району про те, що знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж трактора марки «Кубота», він зв’язався за номером телефону з ймовірним продавцем.Так, з метою його придбання трьома платежами в період з 2 по 3 листопада через відділення «ОщадБанку», що в м. Любомль по вул. Незалежності, 13, перерахував на рахунок кошти в сумі 26 800 гривень, однак трактор не отримав.