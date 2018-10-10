Інтернет-шахраї «кинули» волинянина при покупці трактора
Сьогодні, 18:45
Волинянин віддав інтернет-шахраям гроші нібито за справжній трактор.
Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.
Так, 6 листопада надійшла заява 63-річного жителя с. Згорани Любомльського району про те, що знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж трактора марки «Кубота», він зв’язався за номером телефону з ймовірним продавцем.
Так, з метою його придбання трьома платежами в період з 2 по 3 листопада через відділення «ОщадБанку», що в м. Любомль по вул. Незалежності, 13, перерахував на рахунок кошти в сумі 26 800 гривень, однак трактор не отримав.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.
Так, 6 листопада надійшла заява 63-річного жителя с. Згорани Любомльського району про те, що знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж трактора марки «Кубота», він зв’язався за номером телефону з ймовірним продавцем.
Так, з метою його придбання трьома платежами в період з 2 по 3 листопада через відділення «ОщадБанку», що в м. Любомль по вул. Незалежності, 13, перерахував на рахунок кошти в сумі 26 800 гривень, однак трактор не отримав.
Головне фото - ілюстративне.
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