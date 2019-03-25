У храмі в Ковелі перебували частинки мощей вифлеємських немовлят
Сьогодні, 06:31
У храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковелі перебували частки мощей преподобних Меркурія Чернігівського, Никона Сухого та вифлеємських немовлят.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПРЦУ.
Реліквії зустрів біля храму декан Свято-Благовіщенського округу та настоятель собору протоієрей Василь Мичко. Разом із ковельським духовенство о. Василь відправили акафіст та подячний молебень.
Впродовж тижня духовенство служило перед святинями молитви й зверталися до Господа, прохаючи дарувати здоров’я та завершити пандемію.
Після цього паломництва частки мощей повернули до храму Великомученика Юрія Переможця у с. Дубове Ковельського деканату, де святні перебувають постійно.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПРЦУ.
Реліквії зустрів біля храму декан Свято-Благовіщенського округу та настоятель собору протоієрей Василь Мичко. Разом із ковельським духовенство о. Василь відправили акафіст та подячний молебень.
Впродовж тижня духовенство служило перед святинями молитви й зверталися до Господа, прохаючи дарувати здоров’я та завершити пандемію.
Після цього паломництва частки мощей повернули до храму Великомученика Юрія Переможця у с. Дубове Ковельського деканату, де святні перебувають постійно.
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