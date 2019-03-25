У храмі в Ковелі перебували частинки мощей вифлеємських немовлят





Про це



Реліквії зустрів біля храму декан Свято-Благовіщенського округу та настоятель собору протоієрей Василь Мичко. Разом із ковельським духовенство о. Василь відправили акафіст та подячний молебень.



Впродовж тижня духовенство служило перед святинями молитви й зверталися до Господа, прохаючи дарувати здоров’я та завершити пандемію.



Після цього паломництва частки мощей повернули до храму Великомученика Юрія Переможця у с. Дубове Ковельського деканату, де святні перебувають постійно.

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