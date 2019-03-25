вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У храмі в Ковелі перебували частинки мощей вифлеємських немовлят

У храмі в Ковелі перебували частинки мощей вифлеємських немовлят
У храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковелі перебували частки мощей преподобних Меркурія Чернігівського, Никона Сухого та вифлеємських немовлят.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПРЦУ.

Реліквії зустрів біля храму декан Свято-Благовіщенського округу та настоятель собору протоієрей Василь Мичко. Разом із ковельським духовенство о. Василь відправили акафіст та подячний молебень.

Впродовж тижня духовенство служило перед святинями молитви й зверталися до Господа, прохаючи дарувати здоров’я та завершити пандемію.

Після цього паломництва частки мощей повернули до храму Великомученика Юрія Переможця у с. Дубове Ковельського деканату, де святні перебувають постійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, мощі святих, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть на концерт харківського музиканта
Сьогодні, 07:35
У храмі в Ковелі перебували частинки мощей вифлеємських немовлят
Сьогодні, 06:31
У Нововолинську представили нового головного комунальника
Сьогодні, 05:29
Пенсіонерів чекає ще одне підвищення пенсій
Сьогодні, 04:18
У волинському місті з'явився мурал із зображенням Стуса
Сьогодні, 03:16
Схожі новини
Волинянам розкажуть про Православну церкву України Волинянам розкажуть про Православну церкву України
25 березень, 2019, 05:28
У місті на Волині відновлюють роботу дитсадки та школи У місті на Волині відновлюють роботу дитсадки та школи
09 листопад, 08:16
На Волині жінка залишила без нагляду на дитячому майданчику трьох малолітніх дітей На Волині жінка залишила без нагляду на дитячому майданчику трьох малолітніх дітей
09 листопад, 05:08
У лікарні на Волині виконали дві родинні пересадки нирки У лікарні на Волині виконали дві родинні пересадки нирки
08 листопад, 18:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан кличуть на концерт харківського музиканта
Сьогодні, 07:35
 0
У храмі в Ковелі перебували частинки мощей вифлеємських немовлят
Сьогодні, 06:31
 0
У Нововолинську представили нового головного комунальника
Сьогодні, 05:29
 0
Пенсіонерів чекає ще одне підвищення пенсій
Сьогодні, 04:18
 0
У волинському місті з'явився мурал із зображенням Стуса
Сьогодні, 03:16
 0
Медіа
відео
1/8