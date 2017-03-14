У Нововолинську представили нового головного комунальника

У Нововолинську звільнилася багаторічна директорка житлово-комунального об'єднанняПро це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.За багаторічну сумлінну працю, самовідданість у роботі, професіоналізм та значний внесок у розвиток комунального господарства Нововолинська міський головавручив подяки генеральному директору житлово-комунального об’єднання Олені Чайці та директору комунального підприємства «Консоль». Нещодавно обидві керівниці написали заяви про звільнення.Міський голова зазначив, що жінки протягом багатьох років професійно виконували покладені на них функції."Ці керівники відповідально ставилися до своєї роботи, у нелегкі часи вміли втримати господарство міста і продовжувати справу", – сказав Віктор Борисович.Також Віктор Борисович представив нового гендиректора житлово-комунального об’єднання –Роман Іванович розповів, що має намір у своїй роботі використовувати позитивний досвід Олени Чайки та вноситиме власні напрацювання у розвиток житлово-комунального господарства міста.