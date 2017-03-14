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У Нововолинську представили нового головного комунальника

У Нововолинську представили нового головного комунальника
У Нововолинську звільнилася багаторічна директорка житлово-комунального об'єднання Олена Чайка.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

За багаторічну сумлінну працю, самовідданість у роботі, професіоналізм та значний внесок у розвиток комунального господарства Нововолинська міський голова Віктор Сапожніков вручив подяки генеральному директору житлово-комунального об’єднання Олені Чайці та директору комунального підприємства «Консоль» Зої Борисовій. Нещодавно обидві керівниці написали заяви про звільнення.

Міський голова зазначив, що жінки протягом багатьох років професійно виконували покладені на них функції.

"Ці керівники відповідально ставилися до своєї роботи, у нелегкі часи вміли втримати господарство міста і продовжувати справу", – сказав Віктор Борисович.

Також Віктор Борисович представив нового гендиректора житлово-комунального об’єднання – Романа Подлевськго.

Роман Іванович розповів, що має намір у своїй роботі використовувати позитивний досвід Олени Чайки та вноситиме власні напрацювання у розвиток житлово-комунального господарства міста.

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Теги: Нововолинськ, призначення
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