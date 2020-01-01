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У волинському місті з'явився мурал із зображенням Стуса

У волинському місті з'явився мурал із зображенням Стуса
У Володимирі-Волинському з'явився ще один арт-об’єкт - мурал із зображенням Василя Стуса.

Зображення українського поета-дисидента Василя Стуса намалювали на одній зі стін будинку на вулиці Драгоманова. Про це повідомляє БУГ.

Мурал створювали місцеві художники Павло Юрчук та Сергій Микита.

Нагадаємо, про українського поета-десидента Василя Стуса, який загинув у вязниці, знову заговорили після скандального рішення Дарницького районного суду Києва, який заборонив розповсюджувати тираж книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу народного депутата Віктора Медведчука від партії ОПЗЖ. Суд визнав, що деякі фрази у книзі порушують його честь та гідність.

До слова, саме Медведчук був адвокатом Стуса в судовому процесі 1980 року. У результаті поета засудили до 10 років примусових робіт та 5 років заслання. Стус помер 4-го вересня 1985 року в карцері після оголошеного ним голодування.

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Теги: мурал, Володимир-Волинський
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