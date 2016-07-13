Офіційно оголосили результати виборів до Волинської облради





Про це на свой сторінці у фейсбуці написав голова ТВК Іван Лазорко.



"Результати виборів до Волинської обласної ради офіційно були оголошені та проголосовані на вечірньому засіданні Волинської обласної територіальної виборчої комісії ! Вітаємо всіх переможців", - йдеться у дописі.



Нагадаємо,



Нову Волинську обласну раду сформують представники семи політичних сил. Здолати п’ятивідсотковий бар’єр на цьогорічних місцевих виборах вдалося обласним організаціям таких партій: «За Майбутнє», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Свобода», «Слуга Народу», «Аграрна партія Україні», «Сила і Честь».



Відомо, що загалом у голосуванні взяли участь 316 072 виборці. При цьому 24 419 бюлетеів визнали недійсними.



Найбільшу кількість голосів отримала партія «За майбутнє» – 31,28%. На другому місці – «Європейська Солідарність» (12,58%), на третьому «Батьківщина» – 11,63%. Далі – «Слуга Народу» (9,75%), «Свобода» (8,59), «Аграрна партія України» (6,25%), «Сила і Честь» (5,16%).



Тож, відповідно найбільшу кількість депутатських мандатів отримала партія «За майбутнє» (22), найменшу – «Сила і Честь» (4).



Подаємо списки тих представників партій, яких волиняни обрали депутатами облради в територіальних виборчих округах та в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.



«За Майбутнє»:



Палиця Ігор Петрович

Недопад Григорій Вікторович

Разумовський Андрій Русланович

Ройко Юрій Петрович

Лех Ігор Богданович

Турак Андрій Антонович

Філіпчук Оксана Романівна

Скопюк Михайло Якович

Сиротюк Юрій Іванович

Крецу Світлана Миколаївна

Бондар Володимир Налькович

Микитюк Роман Володимирович

Козак Віктор Теодосійович

Бусько Анатолій Федорович

Киричик Іван Миронович

Горавська Ірина Іванівна

Матвійчук Ярослав Анатолійович

Маховський Орест Георгійович

Рубльов Вячеслав Володимирович

Гузь Ігор Володимирович

Івахів Степан Петрович

Констанкевич Ірина Мирославівна



«Європейська Солідарність»:



Вусенко Юлія Василівна

Яручик Микола Олександрович

Запотоцький Артем Олександрович

Патлашинська Ірина Вікторівна

Бадзюнь Віталій Миколайович

Мирка Іван Іванович

Сидорчук Ористлава Григорівна

Цибульський Павло Володимирович

Кошарук Сергій Дмитрович



«Батьківщина»:



Козюра Андрій Григорович

Чорненький Роман Ігорович

Никонюк Анатолій Олександрович

Олійник Віктор Степанович

Бірук Віталій Іванович

Кирда Людмила Федорівна

Омелько Ольга Андріївна

Котюк Сергій Сергійович

Пустовіт Григорій Олександрович



«Слуга Народу»:



Лісовський Ігор Миколайович

Юнак Сергій Петрович

Макарук Микола Михайлович

Ніщик Сергій Анатолійович

Сачук Олександр Леонідович

Буліга Микола Миколайович

Гончарук Яна Олександрівна

Черниш Валентина Петрівна



«Свобода»:



Вітів Анатолій Миколайович

Бадзюнь Андрій Анатолійович

Поліщук Юрій Петрович

Сушик Микола Миколайович

Серба Любов Дмитрівна

Магурчак Валентина Миколаївна

Пирожик Олександр Веніамінович



«Аграрна партія України»:



Смітюх Іван Євдокимович

Левчук Ольга Ростиславівна

Мельник Андрій Андрійович

Щерблюк Тарас Васильович

Захарчук Наталія Володимирівна



«Сила і Честь»:



Карпюк Роман Петрович

Галан-Влащук Віктор Йосипович

Томашевська Лідія Михайлівна

Стасюк Людмила Леонідівна



Зауважимо, що серед тих, кого обрали депутатами облради від партії «За Майбутнє» - п'ятеро нардепів. Тож, ймовірно, вони відмовляться від мандатів, а їхні депутатські крісла в обласній раді займуть інші люди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній територіальній виборчій комісії офіційно оголосили результати виборів до Волинської обласної ради.Про це на свой сторінці у фейсбуці написав голова ТВК"Результати виборів до Волинської обласної ради офіційно були оголошені та проголосовані на вечірньому засіданні Волинської обласної територіальної виборчої комісії ! Вітаємо всіх переможців", - йдеться у дописі.Нагадаємо, інформаційному агентству ВолиньPost стали відомі результати виборів депутатів облради з власних джерел. Нову Волинську обласну раду сформують представники семи політичних сил. Здолати п’ятивідсотковий бар’єр на цьогорічних місцевих виборах вдалося обласним організаціям таких партій: «За Майбутнє», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Свобода», «Слуга Народу», «Аграрна партія Україні», «Сила і Честь».Відомо, що загалом у голосуванні взяли участь 316 072 виборці. При цьому 24 419 бюлетеів визнали недійсними.Найбільшу кількість голосів отримала партія «За майбутнє» – 31,28%. На другому місці – «Європейська Солідарність» (12,58%), на третьому «Батьківщина» – 11,63%. Далі – «Слуга Народу» (9,75%), «Свобода» (8,59), «Аграрна партія України» (6,25%), «Сила і Честь» (5,16%).Тож, відповідно найбільшу кількість депутатських мандатів отримала партія «За майбутнє» (22), найменшу – «Сила і Честь» (4).Подаємо списки тих представників партій, яких волиняни обрали депутатами облради в територіальних виборчих округах та в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.Палиця Ігор ПетровичНедопад Григорій ВікторовичРазумовський Андрій РуслановичРойко Юрій ПетровичЛех Ігор БогдановичТурак Андрій АнтоновичФіліпчук Оксана РоманівнаСкопюк Михайло ЯковичСиротюк Юрій ІвановичКрецу Світлана МиколаївнаБондар Володимир НальковичМикитюк Роман ВолодимировичКозак Віктор ТеодосійовичБусько Анатолій ФедоровичКиричик Іван МироновичГоравська Ірина ІванівнаМатвійчук Ярослав АнатолійовичМаховський Орест ГеоргійовичРубльов Вячеслав ВолодимировичГузь Ігор ВолодимировичІвахів Степан ПетровичКонстанкевич Ірина МирославівнаВусенко Юлія ВасилівнаЯручик Микола ОлександровичЗапотоцький Артем ОлександровичПатлашинська Ірина ВікторівнаБадзюнь Віталій МиколайовичМирка Іван ІвановичСидорчук Ористлава ГригорівнаЦибульський Павло ВолодимировичКошарук Сергій ДмитровичКозюра Андрій ГригоровичЧорненький Роман ІгоровичНиконюк Анатолій ОлександровичОлійник Віктор СтепановичБірук Віталій ІвановичКирда Людмила ФедорівнаОмелько Ольга АндріївнаКотюк Сергій СергійовичПустовіт Григорій ОлександровичЛісовський Ігор МиколайовичЮнак Сергій ПетровичМакарук Микола МихайловичНіщик Сергій АнатолійовичСачук Олександр ЛеонідовичБуліга Микола МиколайовичГончарук Яна ОлександрівнаЧерниш Валентина ПетрівнаВітів Анатолій МиколайовичБадзюнь Андрій АнатолійовичПоліщук Юрій ПетровичСушик Микола МиколайовичСерба Любов ДмитрівнаМагурчак Валентина МиколаївнаПирожик Олександр ВеніаміновичСмітюх Іван ЄвдокимовичЛевчук Ольга РостиславівнаМельник Андрій АндрійовичЩерблюк Тарас ВасильовичЗахарчук Наталія ВолодимирівнаКарпюк Роман ПетровичГалан-Влащук Віктор ЙосиповичТомашевська Лідія МихайлівнаСтасюк Людмила ЛеонідівнаЗауважимо, що серед тих, кого обрали депутатами облради від партії «За Майбутнє» - п'ятеро нардепів. Тож, ймовірно, вони відмовляться від мандатів, а їхні депутатські крісла в обласній раді займуть інші люди.

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