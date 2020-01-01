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Працівники «Цуманської пущі» заклали дубовий розсадник. ФОТО

Працівники «Цуманської пущі» заклали дубовий розсадник. ФОТО
Волинські лісівники розпочали закладку розсадників на території національного природного парку «Цуманська пуща».

Про це йдеться на сторінці НПП у фейсбуці.

Цьогоріч під час збору жолудів вдалося зібрати 400 кілограм насіння, яке й висіяли.

"6 листопада працівники Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» заклали розсадник на площі 0,05 га у селі Муравище. Тож чекаємо на весну та молоді пагінці", - йдеться у дописі.


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Теги: ліс
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