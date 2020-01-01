Працівники «Цуманської пущі» заклали дубовий розсадник. ФОТО





Про це йдеться на сторінці НПП у фейсбуці.



Цьогоріч під час збору жолудів вдалося зібрати 400 кілограм насіння, яке й висіяли.



"6 листопада працівники Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» заклали розсадник на площі 0,05 га у селі Муравище. Тож чекаємо на весну та молоді пагінці", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники розпочали закладку розсадників на території національного природного парку «Цуманська пуща».Про це йдеться на сторінці НПП у фейсбуці.Цьогоріч під час збору жолудів вдалося зібрати 400 кілограм насіння, яке й висіяли."6 листопада працівники Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» заклали розсадник на площі 0,05 га у селі Муравище. Тож чекаємо на весну та молоді пагінці", - йдеться у дописі.

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