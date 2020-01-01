Працівники «Цуманської пущі» заклали дубовий розсадник. ФОТО
Сьогодні, 02:14
Волинські лісівники розпочали закладку розсадників на території національного природного парку «Цуманська пуща».
Про це йдеться на сторінці НПП у фейсбуці.
Цьогоріч під час збору жолудів вдалося зібрати 400 кілограм насіння, яке й висіяли.
"6 листопада працівники Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» заклали розсадник на площі 0,05 га у селі Муравище. Тож чекаємо на весну та молоді пагінці", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці НПП у фейсбуці.
Цьогоріч під час збору жолудів вдалося зібрати 400 кілограм насіння, яке й висіяли.
"6 листопада працівники Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» заклали розсадник на площі 0,05 га у селі Муравище. Тож чекаємо на весну та молоді пагінці", - йдеться у дописі.
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