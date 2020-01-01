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Лучан кличуть на концерт харківського музиканта

Лучан кличуть на концерт харківського музиканта
В сучасному мистецькому прострі "ГаРмИдЕр ангар-stage" відбудеться концерт харківського музиканта Олега Каданова.

Концерт відбудеться у п'ятницю, 13 листопада, о 19:00, - повідомляють організатори.

З Харкова до Луцька Олег Каданов везе везе ірраціональність гіперболізованого мінімалізму, щоб потішити вуха і розтанцювати мозок волинян.

"Тріп мінним полем експериментів для спільного дослідження ірраціональної природи слОва, звуку та наелектризованої емоції! Будемо міксувати несумісне і створювати красу, порушуючи та викривляючи загальноприйнятні пропорції", - каже про свій майбутній концерт музикант.

Вартість квитка - 150 гривень. Також діє попереднє бронювання за телефоном +380 (95) 133 01 60. У день заходу квитки подорожчають і коштуватимуть 200 гривень.

Організатори просять лучан обов'язково взяти із собою маски.

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Теги: Луцьк, концерт
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