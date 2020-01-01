Лучан кличуть на концерт харківського музиканта
Сьогодні, 07:35
В сучасному мистецькому прострі "ГаРмИдЕр ангар-stage" відбудеться концерт харківського музиканта Олега Каданова.
Концерт відбудеться у п'ятницю, 13 листопада, о 19:00, - повідомляють організатори.
З Харкова до Луцька Олег Каданов везе везе ірраціональність гіперболізованого мінімалізму, щоб потішити вуха і розтанцювати мозок волинян.
"Тріп мінним полем експериментів для спільного дослідження ірраціональної природи слОва, звуку та наелектризованої емоції! Будемо міксувати несумісне і створювати красу, порушуючи та викривляючи загальноприйнятні пропорції", - каже про свій майбутній концерт музикант.
Вартість квитка - 150 гривень. Також діє попереднє бронювання за телефоном +380 (95) 133 01 60. У день заходу квитки подорожчають і коштуватимуть 200 гривень.
Організатори просять лучан обов'язково взяти із собою маски.
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Концерт відбудеться у п'ятницю, 13 листопада, о 19:00, - повідомляють організатори.
З Харкова до Луцька Олег Каданов везе везе ірраціональність гіперболізованого мінімалізму, щоб потішити вуха і розтанцювати мозок волинян.
"Тріп мінним полем експериментів для спільного дослідження ірраціональної природи слОва, звуку та наелектризованої емоції! Будемо міксувати несумісне і створювати красу, порушуючи та викривляючи загальноприйнятні пропорції", - каже про свій майбутній концерт музикант.
Вартість квитка - 150 гривень. Також діє попереднє бронювання за телефоном +380 (95) 133 01 60. У день заходу квитки подорожчають і коштуватимуть 200 гривень.
Організатори просять лучан обов'язково взяти із собою маски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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