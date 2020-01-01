В Україні за добу виявили майже 11 тисяч нових хворих на коронавірус

За минулу добу в Україні зафіксували 10 842 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 410, медпрацівників – 445).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 10 листопада.В Україні зафіксований новий рекорд за кількістю випадків зараження за добу. Попереднє найбільше значення було встановлене 7 листопада, тоді захворіло 10 746 осіб.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.Також за останню добу:- госпіталізували – 1 252 особи;- летальних випадків – 191;- одужало – 5 514 осіб;- здійснили тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 479 197 осіб;- одужало – 214 657 осіб;- летальних випадків – 8 756;- провели ПЛР-тестувань – 3 691 258.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 45 667 випадків;Вінницька область – 12 765 випадків;Волинська область – 16 821 випадок;Дніпропетровська область – 18 324 випадки;Донецька область – 14 578 випадків;Житомирська область – 19 616 випадків;Закарпатська область – 17 620 випадків;Запорізька область – 14 693 випадки;Івано-Франківська область – 25 054 випадки;Київська область – 21 038 випадків;Кіровоградська область – 3 204 випадки;Луганська область – 4 643 випадки;Львівська область – 34 304 випадки;Миколаївська область – 10 787 випадків;Одеська область – 29 336 випадків;Полтавська область – 12 723 випадки;Рівненська область – 22 622 випадки;Сумська область – 15 297 випадків;Тернопільська область – 22 389 випадків;Харківська область – 44 466 випадків;Херсонська область – 5 833 випадки;Хмельницька область – 20 328 випадків;Черкаська область – 10 919 випадків;Чернівецька область – 25 835 випадків;Чернігівська область – 10 335 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.