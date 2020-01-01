В Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус. ОНОВЛЕНО

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні на 10 листопада 2020 року. З них дітей - 410, медпрацівників – 445.Станом на ранок 10 листопада повідомляли про майже 11 тисяч нових випадків недуги, однак ця цифра виникла через збій у статистиці через технічну помилку виконавця, повідомляють у МОЗ.За останню добу:госпіталізовано – 1 252 особи;летальних випадків – 191;одужало – 5 514 осіб;здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).За весь час пандемії в Українізахворіло – 479 197 осіб;одужало – 214 657 осіб;летальних випадків – 8 756;проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.Кількість захворювань в регіонахм. Київ – 45 667 випадків;Вінницька область – 12 765 випадків;Волинська область – 16 821 випадок;Дніпропетровська область – 18 324 випадки;Донецька область – 14 578 випадків;Житомирська область – 19 616 випадків;Закарпатська область – 17 620 випадків;Запорізька область – 14 693 випадки;Івано-Франківська область – 25 054 випадки;Київська область – 21 038 випадків;Кіровоградська область – 3 204 випадки;Луганська область – 4 643 випадки;Львівська область – 34 304 випадки;Миколаївська область – 10 787 випадків;Одеська область – 29 336 випадків;Полтавська область – 12 723 випадки;Рівненська область – 22 622 випадки;Сумська область – 15 297 випадків;Тернопільська область – 22 389 випадків;Харківська область – 44 466 випадків;Херсонська область – 5 833 випадки;Хмельницька область – 20 328 випадків;Черкаська область – 10 919 випадків;Чернівецька область – 25 835 випадків;Чернігівська область – 10 335 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.