В Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:52
10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні на 10 листопада 2020 року. З них дітей - 410, медпрацівників – 445.
Станом на ранок 10 листопада повідомляли про майже 11 тисяч нових випадків недуги, однак ця цифра виникла через збій у статистиці через технічну помилку виконавця, повідомляють у МОЗ.
За останню добу:
госпіталізовано – 1 252 особи;
летальних випадків – 191;
одужало – 5 514 осіб;
здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 479 197 осіб;
одужало – 214 657 осіб;
летальних випадків – 8 756;
проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.
Кількість захворювань в регіонах
м. Київ – 45 667 випадків;
Вінницька область – 12 765 випадків;
Волинська область – 16 821 випадок;
Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
Донецька область – 14 578 випадків;
Житомирська область – 19 616 випадків;
Закарпатська область – 17 620 випадків;
Запорізька область – 14 693 випадки;
Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
Київська область – 21 038 випадків;
Кіровоградська область – 3 204 випадки;
Луганська область – 4 643 випадки;
Львівська область – 34 304 випадки;
Миколаївська область – 10 787 випадків;
Одеська область – 29 336 випадків;
Полтавська область – 12 723 випадки;
Рівненська область – 22 622 випадки;
Сумська область – 15 297 випадків;
Тернопільська область – 22 389 випадків;
Харківська область – 44 466 випадків;
Херсонська область – 5 833 випадки;
Хмельницька область – 20 328 випадків;
Черкаська область – 10 919 випадків;
Чернівецька область – 25 835 випадків;
Чернігівська область – 10 335 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Станом на ранок 10 листопада повідомляли про майже 11 тисяч нових випадків недуги, однак ця цифра виникла через збій у статистиці через технічну помилку виконавця, повідомляють у МОЗ.
За останню добу:
госпіталізовано – 1 252 особи;
летальних випадків – 191;
одужало – 5 514 осіб;
здійснено тестувань за добу – 68 962 (зокрема методом ПЛР – 42 966, методом ІФА – 25 996).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 479 197 осіб;
одужало – 214 657 осіб;
летальних випадків – 8 756;
проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.
Кількість захворювань в регіонах
м. Київ – 45 667 випадків;
Вінницька область – 12 765 випадків;
Волинська область – 16 821 випадок;
Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
Донецька область – 14 578 випадків;
Житомирська область – 19 616 випадків;
Закарпатська область – 17 620 випадків;
Запорізька область – 14 693 випадки;
Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
Київська область – 21 038 випадків;
Кіровоградська область – 3 204 випадки;
Луганська область – 4 643 випадки;
Львівська область – 34 304 випадки;
Миколаївська область – 10 787 випадків;
Одеська область – 29 336 випадків;
Полтавська область – 12 723 випадки;
Рівненська область – 22 622 випадки;
Сумська область – 15 297 випадків;
Тернопільська область – 22 389 випадків;
Харківська область – 44 466 випадків;
Херсонська область – 5 833 випадки;
Хмельницька область – 20 328 випадків;
Черкаська область – 10 919 випадків;
Чернівецька область – 25 835 випадків;
Чернігівська область – 10 335 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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