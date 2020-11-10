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Ранкова аварія у Луцьку: дорогу не поділили автомобіль таксі і бус. ФОТО

Ранкова аварія у Луцьку: дорогу не поділили автомобіль таксі і бус. ФОТО
У Луцьку на кільці біля “Променя” трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.

Аварія сталась 10 листопада біля 8 години ранку, - пише Волинь#infa .

Відомо, що зіткнулися таксі Opel Astra та червоний бус Opel Vivaro.

На місці ДТП працювала поліція, яка з’ясовувала усі обставини аварії.



Ранкова аварія у Луцьку: дорогу не поділили автомобіль таксі і бус. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: дорогу не поділили автомобіль таксі і бус. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: дорогу не поділили автомобіль таксі і бус. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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