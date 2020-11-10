Ранкова аварія у Луцьку: дорогу не поділили автомобіль таксі і бус. ФОТО
Сьогодні, 09:22
У Луцьку на кільці біля “Променя” трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.
Аварія сталась 10 листопада біля 8 години ранку, - пише Волинь#infa .
Відомо, що зіткнулися таксі Opel Astra та червоний бус Opel Vivaro.
На місці ДТП працювала поліція, яка з’ясовувала усі обставини аварії.
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Аварія сталась 10 листопада біля 8 години ранку, - пише Волинь#infa .
Відомо, що зіткнулися таксі Opel Astra та червоний бус Opel Vivaro.
На місці ДТП працювала поліція, яка з’ясовувала усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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