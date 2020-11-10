Ранкова аварія у Луцьку: дорогу не поділили автомобіль таксі і бус. ФОТО





Аварія сталась 10 листопада біля 8 години ранку, - пише



Відомо, що зіткнулися таксі Opel Astra та червоний бус Opel Vivaro.



На місці ДТП працювала поліція, яка з’ясовувала усі обставини аварії.









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